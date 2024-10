Primer imagen de Jeremy Allen White como Bruce Springsteen en la biopic "Deliver me from nowhere"

Se ha revelado la primera imagen de Jeremy Allen White, estrella de The Bear, interpretando a Bruce Springsteen en la biografía cinematográfica Deliver Me From Nowhere, mientras comienza la producción de la película.

Dirigida y escrita por Scott Cooper, Deliver Me From Nowhere adapta el libro de Warren Zanes del mismo nombre, que explora la creación del álbum Nebraska de Springsteen, lanzado en 1982. El rodaje se lleva a cabo principalmente en Nueva Jersey, lugar natal de Springsteen, y en Nueva York, con producciones adicionales en Los Ángeles. La película está programada para estrenarse en cines el próximo año. Según un comunicado, la grabación de Nebraska "marcó un momento crucial en la vida de Springsteen, algo de lo que hablaría abiertamente solo décadas después de su lanzamiento. Es considerado un hito en su viaje musical y una fuente de inspiración para toda una generación de artistas. Grabado en una grabadora de cuatro pistas en su habitación en Nueva Jersey y sin The E Street Band, Nebraska se considera una de las obras más perdurables de Springsteen: un disco acústico, crudo y lleno de personajes perdidos que buscan una razón para creer". Además de Allen White, el elenco incluye a Stephen Graham como el padre de Springsteen, a Paul Walter Hauser como el técnico de guitarra Mike Batlan, y a Odessa Young, quien se rumorea interpretará a un interés amoroso. En mayo, Variety informó que Jeremy Strong también estaba en conversaciones para interpretar a Jon Landau, el manager de Springsteen desde hace mucho tiempo. "Comenzar la producción de esta película es un viaje increíblemente humilde y emocionante", dijo Cooper en un comunicado. "Nebraska de Bruce Springsteen ha dado forma profunda a mi visión artística. La cruda y despojada representación de las dificultades y la resiliencia de la vida en el álbum resuena profundamente en mí. Nuestra película pretende capturar ese mismo espíritu, llevando la narrativa cautivadora de Warren Zanes sobre la vida de Bruce a la pantalla con autenticidad y esperanza, honrando el legado de Bruce en una experiencia cinematográfica transformadora. Ha sido un gran placer colaborar con Bruce y Jon [Landau] al contar su historia, y su energía creativa alimenta cada parte de este proyecto. Además, estoy entusiasmado de reunirme con mi amigo, David Greenbaum [presidente de Disney Live Action y 20th Century Studios], quien asume un nuevo rol en Disney, aportando otra capa de inspiración a este proyecto".

