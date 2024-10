“Nos faltó profundidad”, remarcó De Felippe tras el empate de Central Córdoba ante Huracán

El entrenador del Ferroviario analizó el encuentro que terminó 0-0 para estirar el invicto que ya llega a 13 encuentros desde su llegada.

Omar De Felippe, director técnico de Central Córdoba, analizó el empate de su equipo frente a Huracán, en el cierre de la 19ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, y expresó su frustración por la falta de profundidad ofensiva.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Huracán tiene un gran equipo y se hace fuerte de local. Fue muy parejo, estaba para cualquiera. Cuando tuvimos la pelota, lo hicimos bien, pero no tuvimos profundidad como para lastimar. Imaginábamos un partido así por todo lo que se está jugando”, comentó De Felippe en la conferencia de prensa post partido.

El entrenador también destacó que al equipo le faltó precisión en los últimos metros, un factor clave para aprovechar las oportunidades generadas. “Tuvimos mucho criterio para llevar la pelota hasta tres cuartos, pero nos faltó ese final con media distancia o ir por afuera. Hay que seguir sumando, hay que seguir mejorando. Mientras los resultados nos acompañen, lo aprovecharemos”, añadió, mostrando optimismo respecto al futuro del equipo.

Consultado sobre el crecimiento de Central Córdoba, De Felippe explicó que se basa en el trabajo y la entrega de sus jugadores: “Es trabajo, convencimiento de los pibes y cosas muy claras: cuando tenés la pelota, hay que jugar, y cuando no la tenés, hay que correr. Eso no se negocia. Todos vimos una luz y nos aferramos a esto, al funcionamiento del equipo, no importa si jugamos con tres o con cuatro”.

También reconoció las complicaciones que presentó Ramón “Wanchope” Ábila y el poder aéreo de Huracán: “Tuvimos algunos detalles ahí. Hicimos foules innecesarios, entendiendo que Huracán por arriba nos podía lastimar. Y tuvimos suerte en las últimas pelotas”.

Finalmente, De Felippe reflexionó sobre la importancia de seguir sumando puntos de cara al futuro: “Hoy sacaron el descenso, pero el año que viene vuelve. Si este equipo no suma, el año que viene está condenado”.