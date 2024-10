VIDEO: el tenso cruce entre Gallardo y un periodista tras la eliminación de River en la Libertadores

El Muñeco le reclamó a un periodista tras la conferencia de prensa y hubo pedido de disculpas. Mirá el video.

Luego de la eliminación de River Plate en la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, Marcelo Gallardo protagonizó un momento incómodo en la conferencia de prensa al cuestionar a un periodista, quien aparentemente no estaba prestando atención mientras él hablaba.

La situación ocurrió cuando el Muñeco notó que el reportero miraba hacia abajo durante su respuesta, lo que lo llevó a expresar su molestia públicamente.

“A veces creo que hablo y si alguien no me escucha trato de… si no, me tengo que levantar y me tengo que ir”, comentó Gallardo, visiblemente molesto. Además, señaló: “Hay un señor que se está quedando dormido”, exponiendo al periodista ante los demás presentes en la sala. La inesperada reacción del entrenador generó tensión en el ambiente, y al finalizar la conferencia, Gallardo se acercó al reportero para intentar aclarar el malentendido.

Durante el intercambio, Gallardo le explicó que había interpretado su gesto como falta de atención, a lo que el periodista aclaró que solo estaba respondiendo a su equipo de trabajo. Tras esto, el Muñeco le pidió disculpas, aunque reafirmó su incomodidad con estos comportamientos en medio de una situación complicada para el equipo.