La reacción de Javier Milei tras echar a Diana Mondino de Cancillería: “Cómplice de dictadores”

La desvinculación de la ministra de Relaciones Exteriores se dio luego de que la Argentina votase ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra del embargo a Cuba.

Tras echar a Diana Mondino de Cancillería, el presidente Javier Milei se expresó al respecto en redes sociales -de manera indirecta- al replicar un posteo de la diputada nacional del Pro, Sabrina Ajmechet. “Orgullosa de un gobierno que no banca ni es cómplice de dictadores”, escribió la legisladora en X. La salida de Mondino se dio después de que la Argentina votase ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra del embargo a Cuba. Será reemplazada por Gerardo Werthein.

“Me enteré hace pocos minutos. Todavía no tengo una opinión formada. Me es difícil opinar del tema por el respeto y cariño que le tengo a Diana Mondino, y por supuesto al Presidente. Al no tener información completa de la situación, no les puedo dar mucho. Son noticias importantes cuando hay un cambio de un nombre propio. Lo que dejó en claro Milei desde el primer día es que las ideas están por encima de las personas”, admitió el legislador porteño, Ramiro Marra (LLA).

Fuera del oficialismo, también sentaron postura. “Hay que estar a la derecha de Mondino”, ironizó por su parte la exdiputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda-Unidad). “Es agotador”, opinó a título personal Paula Oliveto, legislador por la Coalición Cívica ARI. “Todos los días una nueva pelea. ¿Qué más va a pasar? El Presidente le pega a Alfonsín, TN y a los Reyes Magos. Pónganse de acuerdo de una vez y usemos la energía en salir para adelante”, insistió.

“No va a faltar el que diga que fue una jugada maestra de Javier Milei, en lugar de admitir que pusieron una persona que ni de cerca podía ser Canciller. Un papelón tras otro hizo”, analizó su par en el Congreso y representante por la provincia de Salta, Emiliano Estrada (Unión por la Patria). “Proveer de Conformidad. Será Justicia. Chau Mondino”, sumó Agustina Propato, pareja de Sergio Berni y también diputada de UxP. Concluyó con el hashtag “Las Malvinas Son Argentinas”.

“El Gobierno de corruptos, antiargentinos e improvisados de Javier Milei nos da estos pasos de comedia: La peor Canciller de la historia hizo una cosa buena en su carrera y la echaron por eso. ¡Chau, Diana Mondino! Serás extrañada por nadie”, arremetió Agustín Rombolá, exlíder de la Juventud Radical porteña. “No hay caso, todo en Argentina es una joda”, resumió el exaliado de Milei, Carlos Maslatón. Martín Tetaz (UCR) se limitó a compartir una foto junto a Mondino.

“El nivel de improvisación es tremendo. Este es el peor gobierno que le pudo tocar a este país, son totalmente impresentables”, coronó Carlos Linares, exintendente de Comodoro Rivadavia y actual senador por Unión por la Patria, en la plataforma que conduce Elon Musk.