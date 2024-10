Yoyi Francella confirmó la separación de sus padres, Guillermo y Marynés

La hija del actor habló en medio del silencio que rodea a sus padres, Guillermo Francella y Marynés Breña, tras los rumores de separación.

Luego de ser increpada por las cámaras de Intrusos (América TV) a la salida de Luzu, la actriz quiso quitar dramatismo a estas versiones y confirmar lo que aún no han hecho sus progenitores: "Estamos todos bien. La verdad es que está todo muy bien. Se está haciendo grande de algo que es normal. Somos una familia hermosa, tenemos contacto y es lo importante. Nosotros estamos bien, mi papá está bien y mi mamá también".

"Sé que es tu trabajo y este el mío. No tengo ganas de esconderme porque no es nada malo, es un tema de ellos y lo importante es que estemos bien todos. Ustedes nos conocen hace mucho tiempo pero no estoy muy acostumbrada a esto porque mis viejos nos dieron una crianza y una infancia bastante privada. Creo que hay que hablar hasta donde uno quiera y poner el límite. Soy celosa de mi intimidad", continuó explicando la conductora sobre las razones que mantienen a su entorno lejos de las cámaras.

Asimismo, salió en defensa de su su tío, Ricardo Francella, quien ha tenido algunos encontronazos con noteros que le han ido a consultar sobre estas versiones: "Él no está acostumbrado a todo esto. Es la persona más buena y graciosa de este mundo, lo amo. Le ponen una cámara y se puso nervioso, creo que es por eso, nada más".