Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de análisis que se emite por Radio Panorama.

Este jueves, en su espacio de análisis para Radio Panorama, Osvaldo Granados se refirió a la actualidad política y económica del país.

En primer término se refirió al discurso que el presidente Javier Milei brindó ayer en Córdoba, invitado por la Fundación Mediterránea. Al respecto, subrayó "menos mal que me interesa lo que hace en economía, porque en política tocar ciertos temas como el de Alfonsín la verdad que no tiene sentido. No interesa revolver el pasado, interesa el futuro, que el país crezca y tenga inversiones. No buscar quién traicionó a quién".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Milei no dijo nada nuevo. Aseguró que se va a salir del cepo de cualquier manera pero primero tienen que pasar algunas cosas. Desde la Fundación ven una inflación anual del 28% para el 2025. Yo compro. Si me dicen que es así, está bien. Para un país normal no, pero para Argentina llegar al 28% todo el año es para dar la vuelta olímpica", indicó.

Destacó también que la Fundación Mediterránea no le restó importancia al hecho de que "se eliminaron muchas restricciones y muchos 'peajes' para estar haciendo cosas en materia económica".

"En materia económica octubre fue un mes soñado para el gobierno. Liquidó el campo y entraron 1500 millones de dólares al Banco Central. El agro liquidó cuando se dio cuenta que el gobierno no iba a devaluar a pesar de todas las presiones", destacó para finalizar.