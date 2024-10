Varios modelos de televisores dejarán de ser compatibles con Netflix a partir del 1 de noviembre

Si tu televisor se encuentra en la lista de afectados, necesitarás otros dispositivos para seguir disfrutando de películas y series.

A partir del 1 de noviembre, varios modelos de televisores inteligentes dejarán de ser compatibles con Netflix. La plataforma de streaming dejará de funcionar en ciertos dispositivos que, debido a la falta de actualizaciones, han quedado obsoletos. Si tu televisor se encuentra en la lista de afectados, necesitarás otros dispositivos para seguir disfrutando de películas y series. Con el constante avance de la tecnología, muchos aparatos se vuelven obsoletos ante las nuevas exigencias y actualizaciones de software. Esto es especialmente común en los televisores, que a menudo pierden la compatibilidad con aplicaciones de streaming como Netflix. Desde noviembre, un importante número de televisores dejarán de ser compatibles con Netflix. La mayoría de los modelos afectados fueron fabricados antes de 2014, lo que explica la falta de actualizaciones disponibles. En particular, los modelos de Sony de las series W85, W95, X85, X9 y X95 ya no podrán acceder a la plataforma. Además, marcas como Samsung, LG y Panasonic también se verán afectadas. Netflix ha decidido centrar sus actualizaciones en televisores más modernos, lo que ha llevado a discontinuar el soporte para estos modelos más antiguos. La decisión busca optimizar el funcionamiento de la plataforma y mejorar la experiencia de los usuarios con dispositivos más recientes. Para aquellos usuarios que no deseen cambiar su televisor, existen varias opciones para seguir disfrutando de Netflix. Una solución es adquirir dispositivos externos que permiten acceder a servicios de streaming. Entre las opciones más populares están el Amazon Fire Stick, Google Chromecast y Roku. Otra alternativa económica es utilizar dispositivos móviles, como teléfonos o tablets, y transmitir el contenido al televisor mediante una conexión Wi-Fi, lo que permite continuar disfrutando de Netflix sin necesidad de comprar un televisor nuevo.