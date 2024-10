El tremendo elogio de Lewis Hamilton a Colapinto presionando para que siga en la Fórmula 1 en 2025

El piloto británico remarcó el gran presente del piloto argentino y pidió para que siga en la máxima categoría el año que viene.

En la previa del Gran Premio de Brasil, el piloto británico Lewis Hamilton elogió abiertamente al argentino Franco Colapinto y reforzó la idea de que debería seguir en la Fórmula 1 el próximo año.

Durante la conferencia de prensa que compartieron en San Pablo, Hamilton aseguró: “Hizo un trabajo increíble. Se ganó el derecho de estar aquí. Todavía hay un asiento disponible...”, en referencia a la vacante en la categoría que, según los rumores, podría ocupar Colapinto si no es retenido por Williams.

Por su parte, el joven piloto argentino no se quedó atrás y lanzó un mensaje claro a su escudería actual, Williams, en medio de las especulaciones que lo vinculan con Red Bull: “Si Williams no me da asiento, lo normal sería que me dejaran ir a otro lado”. Colapinto no sólo mostró determinación, sino también emoción por competir en un entorno tan cercano a su país. “Brasil es una carrera lo más parecida posible a la que disfruto en casa”, expresó el oriundo de Pilar, reconociendo el apoyo de los fanáticos sudamericanos.

El fervor por Colapinto es palpable en San Pablo, donde los seguidores agotaron las entradas y hasta prepararon un banderazo en su honor. “El apoyo de los fanáticos durante esta triple jornada ha sido increíble. Estoy seguro de que habrá muchos argentinos que viajaron para animarnos a mí y al equipo”, comentó Colapinto, quien se alista para comenzar su actividad en Interlagos este viernes con la práctica libre y la clasificación para la Sprint Race.

Con el respaldo de Hamilton y el aliento de sus seguidores, Colapinto buscará destacarse en un escenario especial, impulsado por su anhelo de seguir representando a Argentina en la elite del automovilismo mundial.