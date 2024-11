¿Bombazo de Boca? En España aseguran que Sergio Ramos podría convertirse en refuerzo

El central de 38 años, que no juega desde junio luego de haber quedado libre del Sevilla, habría tenido contacto con el presidente Juan Román Riquelme y con Fernando Gago.

Mientras Boca se prepara para su compromiso frente a Lanús, desde España tiraron una bomba que generó revuelo entre los hinchas en redes sociales: Sergio Ramos habría iniciado contactos con Juan Román Riquelme y Fernando Gago para ponerse la camiseta xeneize.

Precisamente Relevo aseguró que el histórico central habría hablado frecuentemente en las últimas semanas tanto con el presidente como el nuevo entrenador del Xeneize. El español, luego de haber quedado libre en el Sevilla el pasado mes de junio, estaría estudiando la posibilidad de sumarse a fines de año para vivir la experiencia del fútbol argentino.

El propio medio ibérico asegura que desde el club de la Ribera le habrían ofrecido un salario anual de cinco millones de euros, lejano a los 11 que cobraba en la institución andaluza. No obstante, desde Boca aseguran que hasta el momento no habría contactos con él.

Cabe destacar que el cupo de extranjero está ocupado en su totalidad tras la llegada de Gary Medel y Carlos Palacios, también chileno, podría convertirse en uno de los primeros refuerzos para el próximo año. Esto conlleva a que para cumplir el sueño de Ramos, habrá un relegado.

"Boca siempre me simpatizó más que River. Si me tengo que quedar con uno es Boca. Siempre me gustó más por (Diego) Maradona, (Juan Román) Riquelme y La Bombonera", confesó el español en una ocasión con Ibai Llanos en su canal de Twitch. Además, previo a un amistoso entre la selección española campeona del mundo en 2010 y la Selección Argentina, visitó la cancha y quedó impresionado.

Y con el famoso streamer no fue la primera muestra de cariño por el Xeneize, ya que el ex Real Madrid tuvo de ídolo a Claudio Paul Caniggia, quien reveló las ganas del andaluz de venir a Argentina: "A Ramos lo conozco y el hermano me dijo que está enloquecido y que al final de su carrera quiere jugar en Boca". Lo extraño es que, en un encuentro entre ambos en 2017, el central posó con el Pájaro sosteniendo una casaca de River.

Pero el anhelo por Boca parece ser mayor y así lo sostuvo en su momento quien podría ser fundamental en la negociación: Fernando Gago. Hace muchos años, el actual entrenador del Xeneize reveló que el crack europeo quería jugar con la azul y oro: "Quiere jugar en Boca y yo le dije que no venga...No puede jugar, lo echan todos los partidos, ja. Le dije que viene si vuelvo yo. Si volvemos los dos juntos, vuelve, sino no."

Por ahora, la información no concreta una oferta oficial por parte del elenco de la Ribera, pero Pintita ya efectuó su regreso a casa, mientras que el ex PSG se mantiene en Madrid entrenándose de manera particular. De hecho, suele subir videos en sus redes sociales mostrando como se mantiene físicamente, situación que aprovecharon los simpatizantes azul y oro para tratar de convencerlo. "Dale venite a Boca", "Boca te espera chaval", entre otros mensajes son los que aparecen en la última publicación.

Lo cierto es que en cuanto a lo futbolístico Sergio Ramos no disputa un encuentro oficial desde mayo, cuando Sevilla perdió por 2-1 frente a Barcelona. Entre La Liga y la Champions League, el andaluz jugó un total de 33 partidos en los que demostró su capacidad goleadora con cinco tantos en sus estadísticas.

El sueño, sumado a algunos rendimientos bajos en la zona defensiva (y la posibilidad de que Chelsea se lleve a Anselmino en diciembre), se mantiene latente. Al momento, Boca desmiente ofrecimientos, pero Riquelme, como lo hizo con figuras como Romero, Rojo y Cavani, se mantiene en contacto con Ramos. ¿Se dará?

Fuente: TyC