El Gobierno oficializó la renuncia de Diana Mondino y designó Canciller a Gerardo Werthein

La medida se formalizó este viernes en el Boletín Oficial. El presidente Javier Milei ordenó además auditorías en Cancillería para asegurar su alineación con su política.

Este viernes, el gobierno de Javier Milei oficializó la designación de Gerardo Werthein como canciller en lugar de Diana Mondino, anterior titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La funcionaria fue echada luego de que votara a favor de Cuba al representar a la Argentina en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su salida se formalizó hoy por medio de la publicación del Decreto 970/2024 en el Boletín Oficial.

Después de permanecer un día entero en silencio, la ex canciller confirmó que había presentado la renuncia al jefe de Estado, tras agradecerle por haberle dado la oportunidad de formar parte de la primera presidencia libertaria de la historia argentina. “Presento mi renuncia al cargo con el que me honrara sabiendo que he hecho todo lo posible, con gran esfuerzo y dedicación -y lo volvería a hacer- para cumplir con su mandato como Ministro”, enfatizó al resaltar que “es todo un desafío poner a Argentina de pie y que vuelva a contar con el respeto internacional que nunca debió perder”.

Sobre el presidente, la ex ministra señaló: “Sé que tiene ideas firmes y sobre todo que tiene el coraje para mantenerlas”. Al mismo tiempo que planteó que “hay muchísimo trabajo por delante”, Mondino destacó que su apoyo persistirá desde el lugar que le toque de ahora en adelante. “Cuenta conmigo y con el apoyo de millones de argentinos”, concluyó.

Ante la salida de Mondino, el Gobierno anunció que el personal de la Cancillería será auditado con el objetivo de identificar “impulsores de agendas enemigas de la libertad”. La decisión no solo fue motivada por el voto a favor de Cuba, sino por otras decisiones de la cartera, entre ellas, la publicación de un comunicado oficial en el que se refirieron a las Islas Malvinas como “Islas Falklands/Malvinas”.

Quién es Gerardo Werthein

Gerardo Werthein

Werthein ocupaba el rol de embajador de Argentina ante los Estados Unidos y ha acompañado a Javier Milei en sus numerosas giras por este país durante los últimos meses.

Nació en Buenos Aires el 3 de diciembre de 1955. Es un médico veterinario y empresario argentino que estudió Ciencias Veterinarias en la Universidad de Buenos Aires y practicó equitación profesionalmente.

Proviene de una familia con una larga tradición empresarial en Argentina y el Grupo Werthein es uno de los conglomerados económicos más importantes del país.

