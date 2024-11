Cata Gorostidi, ex Gran Hermano, fue internada de urgencia

La joven habló sobre su cuadro y aseguró que se debe a la mala praxis de un personal trainer. Su novio, Joel Ojeda, publicó un video desde la clínica.

Catalina Gorostidi, reconocida por su participación en Gran Hermano, fue internada esta semana por un cuadro de rabdomiólisis, causado por entrenamiento excesivo. La joven explicó que el problema se remonta a octubre de 2022, cuando fue asesorada por un personal trainer sin título en Santa Fe, lo que generó una ruptura de fibras musculares que afecta su salud hasta hoy. Actualmente estable y bajo suero, Gorostidi agradeció el apoyo y, junto a su pareja, Joel Ojeda, enfatizó la importancia de acudir a entrenadores certificados para evitar situaciones como la suya.



Catalina Gorostidi, participante de la última edición de Gran Hermano (Telefe) fue internada de urgencia esta semana y generó preocupación entre sus seguidores. Su novio Joel Ojeda, a quien conoció durante su participación en el reality, dio a conocer la noticia mediante una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram. En diálogo con Teleshow, la pediatra dio más detalles de su cuadro y alertó sobre la importancia de asesorarse bien a la hora de realizar ejercicio físico.

En su testimonio, Gorostidi reveló que fue internada el jueves y afirmó que su inconveniente se originó en 2022, cuando se sometió a un entrenamiento físico en la ciudad de Santa Fe, de donde es oriunda. “Fui a un, en teoría, personal trainer que me entrenó un día y desde ese momento estuve con muchísimos problemas de salud porque me generó una rabdomiólisis, que es cuando las fibras musculares se rompen después de un ejercicio excesivo”, expresó. Esta enfermedad provoca la ruptura de los tejidos musculares que libera una proteína dañina en la sangre y puede tener consecuencias nocivas para el funcionamiento renal.

La pediatra agregó que en aquella oportunidad estuvo a punto de ser trasladada a terapia intensiva para someterse a un proceso de diálisis. “Desde ese octubre del 2022, obviamente, mi salud no fue la misma”, aclaró. Y cuando quiso retomar el entrenamiento, afloraron aquellos inconvenientes. “El lunes arranqué a hacer gimnasia muy tranquila, pero se ve que mi cuerpo está resentido todavía de lo que me hizo este animal. Me empecé a sentir mal y me empezaron a doler mucho los músculos”, reveló.



El martes pasado, Gorostidi se hizo un estudio para evaluar la situación y como los valores le dieron alto, se determinó que permaneciera internada. “Estoy con suero. La función renal por suerte no está afectada, porque el problema es que esta enzima se deposite en los riñones y haga una falla renal y pueda terminar en diálisis”, señaló con algo de alivio, pero también con cautela.