Así está el Pre-Federal: Nicolás Avellaneda y Quimsa lideran las zonas del torneo santiagueño

Se jugó la quinta fecha del certamen que entrega plazas para la Liga Federal 2025. Repasá todos los datos.

Entre jueves y viernes se disputó la quinta jornada del Torneo Pre-Federal de Santiago del Estero, con partidos vibrantes tanto en la capital santiagueña como en la ciudad de La Banda. Los equipos de los grupos A y B protagonizaron encuentros intensos que modificaron la tabla de posiciones y dejaron a varios equipos en la pelea por la clasificación.

En el Grupo A, Tiro Federal fue contundente al vencer a Independiente BBC por 85 a 55, con una destacada actuación de David Pérez, quien sumó 24 puntos.

En otro duelo del grupo, Nicolás Avellaneda logró un ajustado triunfo por 74-73 sobre Belgrano, con 20 puntos de Facundo Prado, y se escapó como único líder de su zona.

En un final de alto voltaje, Juventud superó a Red Star por 92 a 91, gracias a los 25 puntos de Héctor Ponce.

La tabla de posiciones en el Grupo A tiene a Nicolás Avellaneda como líder con 10 puntos, seguido de Belgrano con 9, mientras que Tiro Federal y Juventud se mantienen en la pelea con 7 puntos cada uno.

Por el Grupo B, Sportivo Colón se impuso ante Normal Banda por 76 a 62, con 17 puntos de Exequiel Díaz Ayunta.

Por su parte, Jorge Newbery dominó a Huracán con un marcador de 83 a 65, destacándose Ramiro Infante con 18 tantos.

Quimsa, el líder del grupo, tuvo fecha libre, pero sigue en la cima con 8 puntos, seguido por Jorge Newbery con 7 y Sportivo Colón con 6.

Resultados grupo A:

Independiente BBC 55 – 85 Tiro Federal

Belgrano 73 – 74 Nicolás Avellaneda

Red Star 91 – 92 Juventud

Posiciones grupo A:

1º Nicolás Avellaneda 10 puntos

2º Belgrano 9

3º Tiro Federal 7

4º Juventud 7

5º Independiente BBC 6

6º Red Star 6

Resultados grupo B:

Normal Banda 62 – 76 Sportivo Colón

Jorge Newbey 83 – 65 Huracán

Libre: Quimsa

Posiciones grupo B:

1º Quimsa 8 puntos

2º Jorge Newbery 7

3º Sportivo Colón 6

4º Normal Banda 5

5º Huracán 4

En la próxima fecha jugarán Independiente BBC vs. Red Star, Belgrano vs. Tiro Federal y Juventud BBC vs. Nicolás Avellaneda por el Grupo A, mientras que por el B se enfrentarán Jorge Newbery vs. Sportivo Colón y Quimsa vs. Huracán; Normal Banda quedará libre.