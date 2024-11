La sinceridad de Gago tras la caída de Boca: "Hay que hacer una autocrítica muy grande puertas adentro"

El DT fue contundente en la conferencia de prensa posterior a la derrota del Xeneize por 1-0 a manos de Lanús.

Luego de la caída de Boca Juniors por 1-0 frente a Lanús en la fecha 20 de la Liga Profesional 2024, Fernando Gago ofreció una conferencia de prensa en la que expresó su insatisfacción con el desempeño del equipo, especialmente en la segunda mitad, y resaltó la necesidad de trabajar para revertir la situación en el torneo local.

"Creo que el primer tiempo fue el partido que quisimos jugar; nos faltó un poco más de profundidad para crear situaciones de ataque. Estuvimos en el lugar donde queríamos, pero faltó el pase final y la decisión para atacar. En el segundo tiempo, el equipo no me gustó nada. No hicimos nada de lo que habíamos planeado, y así perdimos el partido", comentó Gago, analizando las dos caras del rendimiento de Boca.

Te recomendamos: Boca cayó ante Lanús, sigue sin poder ganar en la era Gago y compromete su clasificación a la Libertadores 2025

Ante la pregunta sobre cómo revertir la racha negativa, el técnico fue claro en su enfoque: "Trabajando, es la única forma que conozco para lograr resultados. Tenemos un partido dentro de muy poco tiempo, así que hay que recuperar al equipo y ser responsables de la situación. A partir de ahí, empezar a construir lo que realmente queremos".

Gago también desestimó que la falta de actitud fuera un problema y se centró en la necesidad de mantener la intensidad durante todo el partido. "La actitud es algo que todos los futbolistas tienen cada vez que salen a jugar. No lo llevo a una cuestión de actitud. Debemos sostener el nivel del primer tiempo durante los 90 minutos, generar las situaciones que queremos y trabajar tanto la parte física como futbolística para que el equipo mejore", explicó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sobre lo que menos le gustó de la derrota, el entrenador señaló la falta de control en la segunda mitad: "Nos faltó tener más control del juego en el segundo tiempo. Dejamos que el rival manejara más el balón y se posicionara más alto, mientras nosotros defendimos demasiado atrás. Así, perdimos el control que habíamos tenido en la primera parte".

Te recomendamos: ¿Bombazo de Boca? En España aseguran que Sergio Ramos podría convertirse en refuerzo

Por último, Gago se refirió a la preocupante racha sin victorias fuera de La Bombonera y fue enfático en su compromiso con la mejora: "Estamos en una institución que merece continuidad en el juego y en los resultados. Vamos a entrenar constantemente para lograr ese objetivo: ser un equipo competitivo que domine durante los 90 minutos. Necesitamos hacer una autocrítica puertas adentro y, desde ahí, empezar a construir lo que queremos".