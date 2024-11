Patricia Bullrich cruzó a Rafa Di Zeo y lo comparó con los narcos de Rosario

La ministra de Seguridad de la Nación dijo que el jefe de la barra de Boca “quiere hacer lo mismo” que las bandas que “quieren dominar el territorio”; “A estos mafiosos les vamos a hacer la guerra”, advirtió.

“Es lo mismo que Rosario”, comparó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a las declaraciones de Rafael Di Zeo. “Las bandas narcotraficantes quieren dominar el territorio y la ley que rige es la ley de la mafia. La ley del crimen organizado. Ahora ya lo venimos corriendo, ya no ocurre”, añadió, en diálogo con LN+.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sobre este punto, la ministra remarcó la postura del jefe de la barra de Boca: “Él quiere hacer lo mismo, ‘la cancha es mía, yo mando tres, esos son los que ordenan’ y, como dice él, ‘a dos o tres boludos los pones en esa listita y vamos a hacer la guerra’”. Y aseguró: “Nosotros le vamos a hacer la guerra a todo aquel que no cumpla la ley”.

Sin saber con quién hablaba ni a quién se dirigía en el audio que se volvió viral, Bullrich ironizó con la voluntad de Di Zeo de “llegar a un arreglo o pacto”: “¿Un arreglo?”, se preguntó la ministra. Y sumó: “Conmigo un arreglo, no existe. Él, de alguna manera, lo que plantea es que si las cosas no se hacen como él dice, vamos a la guerra. A estos mafiosos les vamos a hacer la guerra. No tengo ningún problema. Esa es la condición por la que soy ministra de Seguridad, para combatir, no para ser condescendiente con estos señores, con estas barrabravas, sino para combatirlas con todas las fuerzas”, concluyó.