Michael Stipe y Jon Bon Jovi interpretaron “The One I Love” de R.E.M. en un acto de Kamala Harris

Se trata de un clásico del grupo estadounidense de 1987. La semana pasada, publicaron una versión de “I Believe” donde cambiaron la letra para incentivar a la gente a votar en Estados Unidos.

Hoy 11:32

A pocas horas de las elecciones en los Estados Unidos, los artistas se siguen sumando a la campaña. En las últimas horas, Jon Bon Jovi se sumó Michael Stipe para interpretar el clásico de R.E.M., “The One I Love”, en un acto de campaña en Georgia de Kamala Harris.

Esto fue anoche, en el Cobb Galleria Center, donde Stipe se encargó de la voz principal, mientras que Bon Jovi lo acompañó con la guitarra acústica. También sonaron los temas “Traveling Alone” y “Hope the High Road”. Luego cerraron su set con “Driver 8″ de REM.

R.E.M. estrenó el video de “I Believe” con nueva letra para incentivar a la gente a votar en EE.UU.

La semana pasada se conoció un video del éxito de 1986 “I Believe” del famoso grupo como parte de su campaña “We Are Hope Actually” para alentar a la gente a que vote. Michael Stipe respaldó a la candidata demócrata Kamala Harris en varias ocasiones. También, el artista actuó en un concierto de la campaña de la actual vicepresidenta. En esta oportunidad, los integrantes de R.E.M. cambiaron la letra del tema en relación con las elecciones y ya se puede ver en el clip.

“Creo que las opciones en esta elección no podrían ser más claras ni más importantes. Por favor, voten y animen a todos los que conocen a hacer lo mismo. Así es como ganamos en 2024 y creo que podemos hacerlo”, contó Stipe.

El video fue realizado por el director artístico de la banda, Chris Billheimer, y se inspira en los diseños hechos a mano por el cantante durante las giras. En el último tiempo, Stipe y el bajista Mike Mills hablaron de su miedo a la presidencia de Donald Trump durante una sesión de preguntas y respuestas en el London Borderline.

En 2015, el candidato republicano usó la canción de 1987 “It’s the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)”, en los actos de campaña, y Stipe no dudó en responderle: “No usen nuestra música ni mi voz para su estúpida farsa de campaña”.