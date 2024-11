Desde Figueroa, Zamora llamó trabajar en unidad "para evitar que el individualismo rompa posibilidades de futuro"

El gobernador de la provincia inauguró un obras de infraestructura educativa, hídrica y eléctrica. También entregó 196 viviendas sociales y anunció nuevas ejecuciones al destacar "el orden financiero de Santiago del Estero".

Hoy 13:30

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, encabezó este lunes por la mañana la inauguración de obras en la Escuela N° 256 “Gaucho Antonio Rivero" y en el Jardín de Infantes Anexo N° 240, ubicados en la localidad de Invernada Norte, en el departamento Figueroa, oportunidad en la que también entregó formalmente 196 viviendas sociales a familias de la zona ejecutadas con fondos provinciales y la colaboración de la Comisión Municipal de El Cruce y de 32 organizaciones no gubernamentales.

Además, dejó habilitados 12 km de pavimento de la ruta provincial N° 2, en un tramo que une la ruta 5 con la localidad de Vaca Huañuna y otras poblaciones rurales. También inauguró el edificio de una Subcomisaría Comunitaria de Invernada Norte, cuyo personal recibió de manos del mandatario las llaves de una camioneta y una motocicleta para las tareas de patrullaje.

Zamora llegó acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder y los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid; de Gobierno, Marcelo Barbur; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y la titular de la cartera educativa, Mariela Nassif, junto con la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera.

La visita se realizó en el marco del 89° aniversario de El Cruce, localidad por donde comenzó el recorrido, en el domicilio de Irma Cáceres y Domingo Toledo, junto con el comisionado municipal Héctor Torres, donde se hizo el corte de cintas y la entrega simbólica de llaves a la totalidad de las familias beneficiadas en esta ocasión, las que se suman a más de 30 mil en todo el territorio provincial que ya pudieron acceder a este programa impulsado a través del Ministerio de Desarrollo Social.

El recorrido continuó por la obra de pavimentación en la ruta 2, para luego dejar inaugurada la renovación total de edificios educativos donde las autoridades provinciales fueron recibidas por la directora María Elena Vizgarra, quien tras el corte de cintas y descubrimiento de placa acompañó en la visita a ambos establecimientos que cuentan con conexión de internet de banda ancha y fueron equipados con mobiliario, material didáctico y herramientas tecnológicas para el desarrollo del aprendizaje de los 266 chicos que asisten a la primaria y de los 61 alumnos del Nivel Inicial.

Las mejoras en la Escuela N° 256 se realizaron en 10 aulas, biblioteca, sala de lectura, sala de profesores, dirección, sala de informática, cocina, salón comedor, grupos sanitarios, laboratorio y un patio cubierto. Mientras que en el jardín anexo se construyó un patio de formación, pórtico y cerca perimetral, además de refacciones varias en dos salitas, sanitarios, dirección, cocina y depósito.

En este marco y de manera simbólica también fueron formalmente inaugurados la planta potabilizadora de agua para Vinal Isla; represas en El Cruce y Jumial Grande; la red eléctrica para vecinos de La Loma; la pavimentación de 13 cuadras en El Cruce y el mejoramiento de casi 40 kilómetros de caminos distribuidos de la siguiente manera: 8,6 km que unen la ruta N° 5 con los parajes San Antonio, Vinal Isla y El Encanto; 21,3 km desde La Cañada hasta Santa María y Maderas y un tramo de 8 km de la ruta N° 2 entre San Vicente y Quimiloj.

Durante el acto se anunció además la cesión en comodato de un predio 2.500 metros cuadrados para la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Cruce.

Asimismo, en su discurso, el gobernador confirmó la ampliación del techo metálico para el patio de la Escuela Nº 256, y destacó la finalización de una plaza en El Cruce que lleva el nombre de "Hugo Figueroa" y la construcción de 300 aljibes en la zona, entre otras obras concretadas.

Ya en el acto y ante un gran marco de público, el gobernador destacó la posibilidad de seguir sosteniendo el avance de las obras en toda la provincia, financiadas con recursos propios, a pesar de los recortes que realiza la Nación y que actualmente mantienen paralizados decenas de proyectos que estaban en marcha, donde miles de trabajadores quedaron sin empleo.

En ese sentido, Zamora resaltó el orden financiero de Santiago del Estero, que permite darle continuidad a los planes de infraestructura sanitaria, vial, energética e hídrica, con especial énfasis en educación, que recibe desde hace varios años más del 40% del presupuesto para fortalecer las oportunidades de formación a las nuevas generaciones, como herramienta igualadora, con fondos que incluyen programas nutricionales destinados a las embarazadas y a los niños desde el jardín el secundario, y la entrega tablets y conectividad en todos los establecimientos.

En ese tramo, Zamora lamentó el "duro golpe que ha recibido el federalismo" por causa de los ajustes presupuestarios de la Nación.

No obstante, señaló: “Estamos aquí, como en toda la provincia, trabajando para evitar que el individualismo rompa las posibilidades de futuro, sobre todo de nuestros niños y nuestros jóvenes; y lo vamos a seguir haciendo con inversión, pero con responsabilidad. Porque además pese a todo los que nos han quitado este año, no hemos caído en rojo, hemos tomado las medidas necesarias y no estábamos endeudados”.

“Fíjense qué bueno es esto –agregó- porque a mí no me van a hacer arrodillar para votar en contra de los jubilados, ni de los universitarios. Voy a defender los derechos de los santiagueños y por eso vamos a tomar todas las medidas para paliar desde el sector público, como el anuncio que acabamos de hacer –en alusión al bono de fin de año- que siempre lo hacemos, pero este año hemos hecho un esfuerzo importante porque sabemos cómo la están pasando los trabajadores”.

En otro tramo de su mensaje, el mandatario reiteró su pedido de unidad al expresar: “Hoy con mucho orgullo podemos decir que el federalismo hacia adentro de la provincia ha generado muchas cosas con el trabajo y con el esfuerzo de todos los santiagueños. Podemos votar como queramos en cada elección, porque esa es la democracia con la voluntad sagrada del pueblo un domingo en las urnas; pero antes de ese domingo y después de ese domingo y todos los días después, los santiagueños tenemos que estar unidos trabajando por el futuro de nuestra patria que amamos”.

El acto finalizó con el tradicional "Feliz cumpleaños" por los 89 años de El Cruce, entonado por la Banda de Música de la Policía y con una torta que fue compartida con los vecinos.