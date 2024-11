Liam Gallagher compartió nuevos detalles del próximo álbum de Oasis

Las palabras del menor de los Gallagher han aumentado las expectativas de los fans.

Desde el pasado septiembre, cuando la noticia de que Oasis volvería a la carretera dejó atónito a todo internet, también se confirmó que los hermanos Gallagher estaban trabajando en un nuevo álbum, el primero de la banda desde el año 2008.

Fue Liam Gallagher el encargado de dar la primicia a través de su cuenta de X (antes Twitter). El menor de los polémicos hermanos respondió a uno de sus seguidores, quien le cuestionó sobre los rumores de un próximo álbum de Oasis, a lo que Liam, tan directo como siempre, se limitó a decir “sí, ya está terminado”.

Desde entonces, no hubo más actualizaciones sobre el nuevo discográfico de la banda, hasta este fin de semana que Liam volvió a responder las inquietudes de sus fanáticos.

Un usuario de X llamado @gav_gardn3r, le preguntó a Liam qué pensaba de las canciones que Noel estaba escribiendo para el nuevo álbum, a lo que el menor de los Gallagher respondió:

Este comentario hizo que las expectativas de los fanáticos aumentaran drásticamente, con respuestas como “Si a Liam le voló la cabeza, imagínense a nosotros, los simples campesinos”.

Hasta el momento, no hay información de cuando saldrá este esperado material o si pronto estará disponible algún sencillo. No obstante, algunas teorías apuntan a que la dupla esperará a que termine la gira para que puedan tocar sus éxitos de antaño sin presión. Otras apuntan a que los primeros adelantos llegarán sobre el escenario, a lo largo de los shows de 2025.

Como se mencionó anteriormente, el último disco de Oasis llegó en octubre de 2008. Este se tituló Dig Out Your Soul y recibió reseñas mayormente positivas, considerando que había sido una especie de renacimiento para la banda. No obstante, otras tantas como la de RollingStone consideraba este álbum como un producto genérico.