Wanda Nara y L-Gante hicieron un vivo celebrando su noviazgo y se mostraron a los besos

Después de muchos trascendidos, la pareja apostó al amor definitivamente y recibió el cariño de sus fans.

Hoy 22:34

Wanda Nara y L-Gante confirmaron su noviazgo durante una transmisión en vivo. Para terminar con las dudas y especulaciones, este lunes se mostraron durante una cena con amigos y terminaron a los besos.

A lo largo de diez minutos de transmisión, el referente de la cumbia 420 y la empresaria se mostraron muy cómplices, pero evitaban ponerle etiquetas a la relación. Al ver que los usuarios les pedían que se dieran un beso, el cantante desafío: “Si llegamos a los 50 mil en el vivo, le como la boca acá no más”.

A los pocos minutos alcanzaron los 40 mil usuarios en una transmisión. Pese a no haber llegado a la meta, el músico no lo dudó y la besó. “Si no llegaste a 50″, lanzó ella. Y él retrucó: “Bueno, es que no aguanté más”.