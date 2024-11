Eddie Murphy le dará vida al emblemático George Clinton en una biopic

Eddie Murphy volverá a reunirse con el director de "Dreamgirls", Bill Condon, en una nueva película biográfica sobre el líder de Parliament-Funkadelic, George Clinton.

Hoy 07:50

Basada en las memorias de Clinton, 'Brothas Be, Yo Like George, Ain't That Funkin' Kinda Hard On You?', la película narrará la historia no contada del influyente pionero del funk y su tumultuoso viaje hasta fundar el colectivo musical Parliament-Funkadelic. Conocido por sus extravagantes temas de ciencia ficción, sonidos surrealistas y espectáculos psicodélicos, el camino salvaje de Clinton y su banda redefinió la música y la cultura.

Clinton fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1997, junto con otros 15 miembros de Parliament-Funkadelic. En 2019, él y los demás miembros recibieron un premio Grammy por sus carreras artísticas.

El guion de la película ha sido escrito por Virgil Williams, quien se ha basado en un borrador anterior de Max Werner. Catherine Davis, fan de toda la vida de George Clinton, se acercó a Murphy con la idea del proyecto. La propia Davis y Murphy producirán la película junto a John Davis y Greg Yolen, con Charisse Hewitt-Webster, Clinton, Archie Ivy y Jeff Jampol como productores ejecutivos.

Por el momento no hay más información disponible sobre el reparto del film.