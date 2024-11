Los dólares que salieron del colchón con el blanqueo buscan nuevo destino

Una parte fue a obligaciones negociables de bancos y empresas privadas. Y en lo que hace a los minoristas un destino es el turismo al exterior que crece con fuerza. Las diferencias entre el blanqueo de Milei y el de Macri.

Hoy 07:40

Por Daniel Fernández Canedo

Para Clarín

El crecimiento de los depósitos en dólares del sector privado en el cierre de octubre fue impactante.

Al último día del mes pasado acumularon un aumento de US$ 15.966 millones respecto del 14 de agosto.

La consultora 1816 destaca que en las últimas 13 ruedas de octubre los depósitos en moneda extranjera registraron una suba de US$ 4.147 millones, de los cuales US$ 2.943 millones se declararon en las últimas cinco ruedas.

Los dólares salieron fluidamente del colchón cuando la tasa fue cero en un contexto de aceptación de que no habría chances de confiscación y se disipó la expectativa respecto de que el gobierno podría volver a aplicar un salto.

Según el ARCA (ex AFIP) el monto efectivo blanqueado llegó a US$ 19.023 millones como consecuencia de que se abrieron 301.000 cuentas CERA en bancos y Alycs.

Así, el monto promedio blanqueado ronda los US$ 63.000 y el stock de los depósitos privados, para la consultora Outlier acumula un aumento de US$ 15.318 millones entre mediados de agosto y fines de octubre.

El baño de dólares de octubre se dio también por el adelanto en la liquidación de exportaciones y la ventaja financiera que brinda el carry trade (colocarse en pesos ante la creencia de que el gobierno no aplicará una devaluación fuerte) y en el aumento de la demanda de pesos basado, además, en la baja de la inflación.

En materia de liquidación de dólares de las exportaciones agropecuarias octubre quedará para el recuerdo: entraron US$ 2.553 millones, una cifra inédita para ese mes.

Para Outlier, las reservas brutas el Banco Central cruzaron la barrera de los US$ 30.000 millones y el último día del mes pasado se registró una compra de US$ 529 millones del Tesoro al BCRA que "sería la primera de una serie de compras que buscan sumar los US$ 2.700 millones que necesitará el gobierno para cumplir con el pago de capital de enero de 2025 de bonos Bonar y Globales".

El gobierno insiste en que está para girar al exterior los fondos destinados a pagar ese servicio, pero el proceso aparece pausado y, de hecho, la lluvia de dólares no le permitió aún al Banco Central dar vuelta el resultado negativo de las reservas netas que están en torno a "US$ 7.000 millones y en US$ 5.800 millones si no se restan los depósitos del gobierno".

El aumento de la capacidad prestable, tanto en dólares como en pesos, del sistema financiero es importante y uno de los interrogantes que recorre los mercados sigue en torno al destino de dólares del blanqueo una vez salidos del "colchón".

Una porción importante ya encontró destino en las obligaciones negociables de bancos y empresas privadas que en lo que va del segundo semestre absorbieron en torno a US$ 4.000 millones.

Esa sería una alternativa para el inversor que busque para sus dólares una rentabilidad de entorno al 7% anual y sin tener que enfrentar el pago del 5% que implicaría volver a llevarse el dinero al exterior.

Desde ya que otra porción importante podría regresar a los "colchones" (cajas de seguridad, etc) a la espera de nuevas oportunidades financieras, pero es claro que en esta etapa el riesgo privado aparece como más buscado por el público, a pesar de que el gobierno tiene superávit fiscal y demuestra que está juntando los dólares para cumplir con los vencimientos del arranque de 2025.

En lo que hace a los minoristas, un destino tradicional de los dólares como es el turismo al exterior volvió a cobrar vigor.

Pagar pasajes y estadías a fuera con dólares billete con el blue a $1.160 resulta 28% más barato que hacerlo con el dólar tarjeta de $1.621.

Esa diferencia con el dólar oficial barato y frente a la posibilidad de que el gobierno disponga reducir el ritmo de devaluación del oficial que está en 2% hizo volar la demanda para viajar al exterior en la próxima temporada. El "deme dos" de los argentinos de otros tiempos parece estar a punto de revivir con fuerza.

Un comparativo en tiempos de bonanza cambiaria entre los blanqueos de Mauricio Macri y Javier Milei realizado por EcoGo (Marina Dal Poggetto) demuestra que el actual superó al de Macri en lo que respecta al aumento de los depósitos privados (US$ 15.345 millones) y a la cantidad de dinero efectivo que generó en los bancos, pero en un contexto peor en lo referido al aumento de las reservas brutas y netas del Banco Central.

Ese comparativo permite poner el foco en lo que sigue siendo una asignatura pendiente, pero que el gobierno revaluó y es la vigencia sin fecha de vencimiento del cepo cambiario.

El Presidente Milei ya había destacado la funcionalidad del cepo al decir que no constituye un impedimento para crecer, prolongando así su vigencia al calor de la bonanza cambiaria.

Cepo, dólar mayorista semi fijo, vigencia del dólar blend ( 20% de las exportaciones se liquidan al dólar libre) e intervención oficial en el mercado cambiario constituyen el arsenal para apuntalar la quietud del dólar y el ancla antiinflacionaria.

La nave va, pero la atención de US$ 20.000 millones de vencimientos de 2025 requieren más que un eficiente control cambiario.