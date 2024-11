“No hay nada que ocultar”: Wanda Nara y L-Gante se fueron de vacaciones a Brasil

Con su estilo directo, el cantante explicó sus motivos: “Este viaje es para desconectar, para estar con Jamaica. Se me ocurrió a mí arrancar para Brasil”.

Hoy 17:37

L-Gante y Wanda Nara llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza dispuestos a embarcarse en unas vacaciones que prometen dar qué hablar. Al ser interceptados por la prensa, el cantante se mostró relajado y hasta divertido ante las preguntas sobre su relación con la empresaria y sobre el tiempo que compartiría con su hija, Jamaica. Sin embargo, la empresaria no se bajó ni quiso enfrentar a los periodistas y prefirió mantenerse con la menor dentro del vehículo que hasta allí los había llevado.

“Estoy bien, tranquilo. Aprovechando el tiempo de vacaciones; vamos a disfrutar unos días”, explicó el cantante con su inconfundible estilo directo y sin rodeos. Luego, mirando de reojo a Wanda, agregó: “Me segundea mi compañera, y yo estoy para pasar tiempo con mi hija. No hay nada que ocultar”.

* HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con su estilo directo, el cantante explicó sus motivos: “Este viaje es para desconectar, para estar con Jamaica. Se me ocurrió a mí arrancar para Brasil”. Luego, sin rodeos y con una frase que resonó en cada rincón del aeropuerto, declaró: “Enamorado no hasta las manos, hasta las bolas”.

Te recomendamos: Wanda Nara: "Me pasó en mi primer matrimonio que fui y dije..."

Su declaración dejó claro que, más allá de las especulaciones mediáticas, él está enfocado en disfrutar el tiempo con su hija y en su vínculo con la empresaria. La ambigüedad que caracterizó esta relación volvió a hacerse presente, en un juego de verdades y silencios que ambos dominan a la perfección. Incluso, al referirse a cómo es la relación entre Wanda y Jamaica, éste aclaró que “se llevan bien, la quiere mucho, juegan”.

No faltaron los cuestionamientos sobre su ex, Tamara Báez, quien en los últimos tiempos lanzó duros comentarios en redes sociales. El cantante, sin embargo, minimizó las tensiones con diplomacia: “Ella de vez en cuando tira esa, pero después todo en orden, es cuestión de que reflexionen y tiren la mejor”, respondió, al dejar entrever que, aunque la situación no es sencilla, él prefiere evitar confrontaciones públicas.

Te recomendamos: “Está en manos de otra persona”: Wanda Nara confirmó que le pidió el divorcio a Mauro Icardi

La figura de Wanda, siempre polémica, ocupó buena parte del interés de los periodistas. Consultado sobre su relación con la también conductora, L-Gante aclaró: “Con Wanda estamos para hacernos bien. No es ni va a ser mi representante, es mi compañera”. En esa afirmación, subrayó que el lazo entre ambos no es una cuestión de negocios, sino de una complicidad que va más allá de los flashes.

Sobre Mauro Icardi, el futbolista y aún esposo de Wanda, el intérprete fue directo y tajante: “Yo no me meto en los ideales de Icardi, le deseo lo mejor”. Con esta frase, dejó en claro que no tiene intenciones de entrar en disputas y que su vínculo con Wanda se sostiene en sus propios términos, sin interferencias ni rivalidades.

Te recomendamos: L-Gante le hizo un tierno regalo a Wanda Nara: “El último romántico”

Sin embargo, la pregunta que todos querían hacer llegó al final: ¿por qué negó su relación con Wanda días antes de confirmarla? La respuesta de L-Gante fue tan cruda como inesperada: “Mi vida es un quilombo, pero ahora estamos”, soltó, con una sonrisa que denotaba el estilo desenfadado que lo caracteriza.

De esta manera, L-Gante y Wanda Nara partieron de Buenos Aires, dejando tras de sí una estela de comentarios, interrogantes y miradas. La imagen de Wanda llevando en sus brazos a Jamaica en el aeropuerto ya empieza a alimentar nuevas especulaciones, un juego mediático que ellos, lejos de evitar, parecen disfrutar con una habilidad que pocos manejan en la escena de la farándula argentina.

Cabe recordar que en las últimas horas, ante sus más de 16 millones de seguidores, Wanda se mostró con su flamante novio en sus historias de Instagram. En esta oportunidad, subió una foto junto al artista de 24 años y un enorme ramo de rosas envuelto en papel rosa. Sonrientes ante la cámara, la pareja dejó entrever el cariño que sentían el uno por el otro, en especial por el emotivo gesto por parte del joven. “El último romántico”, escribió la presentadora, quien no solo hizo alusión al regalo sino también al conocido tema del compositor que sacó a fines de 2022 y contaba con ella como protagonista del videoclip.

Momentos más tarde, Nara se filmó en un boliche donde el músico planeaba llevar a cabo un show. Desde la parte superior del recinto, ella filmó al muchacho que estaba en el escenario. “Está allá la romántica. A ver, ¿cómo suena?”, expresó su pareja mientras le señalaba a su público el lugar donde se encontraba la empresaria. Acto seguido, uno de los anfitriones del evento aprovechó a acotar: “Esta es para vos, Elián Ángel Valenzuela: ‘El último romántico’”. Y, tan solo unos segundos después, el ritmo de dicha canción comenzó a reproducirse por los parlantes del lugar, mientras el intérprete entonaba las estrofas y sus fanáticos lo acompañaban entre gritos y aplausos por el detalle que tuvo con la animadora al llevarla a su presentación.