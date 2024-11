"El Gobierno cree que habrá un guiño de EEUU para que lleguen fondos al Banco Central que permitan salir del cepo"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados durante su columna de este viernes para Radio Panorama.

Hoy 08:25

Este viernes, en su columna de análisis para Radio Panorama, Osvaldo Granados se refirió a lo que dejó la semana en Argentina, con las elecciones de Estados Unidos atravesando la agenda y el conflicto de Aerolíneas Argentinas sobre la mesa de debate.

Sobre este último tema llamó a preguntarse "por qué Aerolíneas llevó la gente al límite. Hay que conocer la fortaleza del adversario para saber cuándo enfrentarse a él. La CGT de Hugo Moyano quiere negociar, pero Pablo Moyano quiere confrontar".

"Mientras tanto pasó el mejor mes desde que asumió el gobierno. El dólar blue cerró en $1120, llegaron dólares, la inflación en CABA -que siempre es más cara- bajó y el último dato que viene mes a mes indica una inflación que empieza con 2. Por primera vez en 11 meses no cayó la cantidad de empleo en blanco, aumentó muy poco, es cierto, solo 4 mil puestos, pero no bajó", puntualizó.

En relación con el consumo, Granados comentó que dialogó con un mayorista de dilatada trayectoria, quien "comentó que mes a mes mejoró un poco. Contra un año atrás no, pero si mes a mes. Detalló que este año no cayeron las unidades que se vendieron, pero se facturó menos porque la gente no compra primeras marcas, compra segundas y terceras".

Finalmente y en relación al triunfo de Donald Trump en las presidenciales estadounidenses, comentó que "el Gobierno Nacional cree que vendrá ayuda del FMI por influencia el Estados Unidos y aspiran a que lleguen fondos frescos al Banco Central que permitan salir del cepo el año que viene".

Finalmente comentó que un integrante del directorio mundial de Shell "se va a reunir con Milei para anunciar una inversión millonaria junto con YPF para terminar el gasoducto y el oleoducto para transportar el petróleo, que es clave para que haya una inversión en serio después de mucho tiempo en Argentina".