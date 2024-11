"El precio de la carne no aumenta porque no hay demanda"

Así lo expresó José Llugdar, empresario del sector cárnico durante un contacto con Radio Panorama.

En una entrevista con Radio Panorama, José Llugdar, empresario del sector cárnico, explicó la estabilidad en los precios de la carne, atribuyéndola a la falta de demanda en el mercado. Según Llugdar, "la carne no aumenta porque no hay demanda; hace cuatro meses que no sube su precio", reflejando la actual coyuntura económica que afecta tanto a consumidores como a productores.

El empresario también resaltó la popularidad de otras opciones como el pollo, que ha mantenido su relevancia en la dieta diaria de los argentinos. "El pollo siempre ha sido un batallador porque la gente lo incluye en su dieta y las ministras de economía de las casas, que son las mujeres, lo compran por su precio", comentó.

Llugdar también habló sobre el consumo de carne de cerdo, subrayando su creciente aceptación. "El cerdo se ha ganado un gran lugar en la mesa por sus bondades y su precio", afirmó.

Sin embargo, advirtió que la diferencia de precio con respecto a la carne vacuna se ha acortado significativamente: "Ahora se acercó mucho, antes había casi una diferencia del 100%, pero ahora no".