La impactante revelación de Scaloni: "Estuve cerca de irme, no estaba bien"

Hoy 18:16

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló con sinceridad sobre un periodo turbulento de su carrera y la incertidumbre que sintió luego de la histórica victoria ante Brasil en el Maracaná en noviembre de 2023.

En una entrevista con Neura Media, Scaloni recordó cómo, después de aquel partido, puso en duda su continuidad en el equipo nacional. “Estuve cerca de irme, no estaba bien. Yo dije lo que sentía y pedí tiempo para reflexionar", compartió el director técnico, quien finalmente decidió renovar sus energías y seguir al mando.

Scaloni explicó que, en ese momento, las presiones y los "miedos" que antes no experimentaba comenzaron a afectarlo, especialmente tras los logros recientes, como la histórica coronación en el Mundial de Qatar 2022. “Fue muy pesado lo que pasó con el Mundial, la gente te pide más. Pararse a pensar no siempre ayuda”, confesó. Además, mencionó que conversó en profundidad con su esposa y con Pablo Aimar, parte de su equipo técnico, sobre la necesidad de "reflexionar" y evaluar si estaba preparado para continuar.

A pesar del peso de sus logros y el impacto emocional que conllevan, Scaloni admitió que decidió guardar sus sentimientos para sí mismo, aunque muchas personas, incluso su esposa, le sugirieron hablar con un profesional. “Me hubiera gustado hablar con alguien. Me lo guardé para mí, y fue esa época después de Brasil”, expresó, añadiendo que evita pensar en su condición de campeón del mundo para no afectar su vida diaria. "No me levanto todas las mañanas pensando que soy campeón del mundo. Intento no recordar. Si no, me costaría dormir", concluyó el entrenador.