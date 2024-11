No hay una propuesta única a la hora de enseñar y aprender a leer y escribir

OPINIÓN. Columnista invitado (*) | Se debe privilegiar aquello que cada estudiante necesita, una propuesta que integra diferentes tipos de conocimiento y supera las antinomias aparentemente irreconciliables de varios enfoques o métodos.

Hoy 07:45

Por José María Tomé para TN

Hace pocos días, tuve la oportunidad de leer el titular, en uno de los diarios de mayor difusión, que enunciaba la concepción denominada “Pedagogía de la espera”, caracterizada como una forma de enseñanza que rige en las escuelas primarias desde hace 20 años, la cual sería la responsable que se haya llegado a estos niveles bajos de lectura, escritura y comprensión de textos, que tanta difusión han tenido recientemente. Asímismo se informaba que a esa expresión le dicen psicogénesis, el enfoque más usado hoy en las aula para la enseñanza de la lectoescritura.

Hagamos un poco de historia

La noción de Pedagogía de la espera adquiere una dimensión particular en la década de 1980 cuando Berta Braslavsky, eximia educadora argentina, lo introdujo activamente en el mundo educativo-escolar con particular referencia al concepto de enseñar y aprender a leer y escribir desde un modelo de enseñanza no intervencionista.