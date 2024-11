Gallardo habló de las chances que tiene River en la Liga Profesional: “No sé si nos va a alcanzar”

El entrenador del Millonario destacó el desempeño de su equipo en la goleada ante Barracas Central y se mostró expectante por lo que pueda pasar en el tramo final del torneo.

Marcelo Gallardo se mostró muy conforme con el desempeño de River en la goleada 3-0 ante Barracas Central en la fecha 22 de la Liga Profesional.

A pesar del buen momento que atraviesa su equipo, el “Muñeco” reconoció que no depende de sí mismo para alcanzar el título, manteniéndose expectante sobre los resultados de los rivales directos en la pelea.

“Debíamos encontrar una continuidad en el juego que nos mantuviera con posibilidades de ganar. Logramos tres triunfos consecutivos en una semana luego de la eliminación de la Copa. A veces esos golpes te pueden dejar mal, pero nosotros logramos reaccionar a tiempo”, comentó Gallardo en conferencia de prensa. El técnico destacó que, aunque River se mantiene en la lucha, el desenlace del campeonato también dependerá de lo que hagan equipos como Vélez, que está en la cima de la tabla.

La crítica de Gallardo a los árbitros

Gallardo también hizo una crítica hacia la labor arbitral, específicamente hacia el desempeño de Fernando Echenique, y subrayó la importancia de mejorar el espectáculo para el público. “Los árbitros tienen que ayudar a agilizar el juego y ofrecer un espectáculo más ameno. Todos, desde los jugadores hasta los técnicos, debemos colaborar para que el fútbol argentino mejore”, expresó el DT de River.

Además, Gallardo opinó sobre el tiempo de descuento en los partidos, criticando la poca adición en relación con las numerosas interrupciones que se dan en los encuentros. “Si hay tantas interrupciones, deberían agregar más minutos, como en el Mundial. Me gusta que el equipo juegue, y no me gusta que haga tiempo cuando va ganando. No podemos quedarnos con tres o cinco minutos de descuento cuando hay interrupciones constantes”, afirmó el “Muñeco”, dejando en claro su deseo de que el juego sea más dinámico y atractivo para la afición.