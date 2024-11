Crítica de "La cocina"

El mexicano Alonso Ruizpalacios dirige a Raúl Briones y Rooney Mara en esta asfixiante historia sobre empleados migrantes de un restaurante que intentan ganarse la vida en la ciudad de Nueva York.

Por Pablo Vázquez

Para Fotogramas

Series como 'The Bear' o películas como 'Hierve' (P. Barantini, 2021) ya nos mostraban cómo las trastiendas de los restaurantes podían convertirse en campos de batalla, donde el trabajador devenía en pieza. Añadamos a la receta un tanto de la evocación de un cine indie crepuscular cercano al tándem Wang & Auster de 'Smoke' (1995) y 'Blue in the Face' (1995) en clave 'hardcore' y el talento de un reparto coral en el que podemos descubrir incluso a una inquieta Rooney Mara.

'La cocina' muestra músculo narrativo y ambición formal, pero en ella, el mexicano Alonso Ruizpalacios ('Güeros', 'Una película de policías'), talentoso 'enfant terrible' de última generación, parece tan preocupado por lo epatante de sus virtuosas 'set pieces' que llega a olvidar la lógica de sus personajes, la cohesión y el empaque del conjunto y, en especial, la transparencia y honestidad de su mirada. Estamos ante un film aparente, intachable en muchos aspectos, pero tan propenso al exhibicionismo que llega a presentar irritantes signos de la misma deshumanización estructural que pretende denunciar con pertinencia y urgencia.

