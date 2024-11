Juan Minujín habló como nunca antes sobre la gestión de Javier Milei: "Es el mundo al revés"

El actor, que atraviesa un gran momento personal tras su protagónico en la biopic de Guillermo Coppola y su participación en una película dirigida por Angelina Jolie, habló sobre cómo ve él y su entorno, la actualidad de la Argentina.

Hoy 09:52

Juan Minujín habló como nunca antes sobre la gestión de Javier Milei. Durante una charla con Iván Schargrodsky para Cenital, el actor se refirió a los recortes al Instituto de cine y artes audiovisuales (INCAA) y también analizó la coyuntura. “Lo vivo con mucha tristeza, mucha frustración, mucho enojo. Lo hablaba el otro día con un amigo: están cerrando hospitales, mirá si no van a cerrar el INCAA. ¡Hospitales! El Estado tendría que abrir hospitales, un gobierno tendría que abrir hospitales, darle más espacio a la salud. Lo mismo con la educación. Es el mundo al revés, es como que digo, escapa a mi cabeza poder entender que esto es la solución para algo”, sostuvo sobre algunas de las políticas que se implementaron en los últimos meses. El actor, que atraviesa un gran momento personal tras su protagónico en la biopic de Guillermo Coppola y su participación en una película dirigida por Angelina Jolie, habló sobre cómo ve él y su entorno, la actualidad de la Argentina: “Podemos discutir quién tiene la culpa, quién esto, quién lo otro. O sea, un millón de cosas. Pero esta, a mí, no me parece la salida ni remotamente”. En ese sentido, usó como ejemplo algunas conversaciones que tiene con personas de su entorno. “Inclusive la gente que yo conozco y siento que está muy alineada (con el gobierno), lo que más les escucho es: ‘Esto es lo que se puede hacer con el desastre que se dejó’. Entonces, ahí ya empieza una zona más pantanosa sobre quién tiene la culpa”, Y agregó: “No tengo tantos amigos que digan: ‘Este es el camino, está bueno el recorte a la universidad; está bueno cerrar un hospital; está bueno cerrar un psiquiátrico’. (...) Sí conozco mucha gente que dice ‘nos están ordenando’, y no estoy de acuerdo en lo más mínimo”. Aunque dice haber hecho un esfuerzo por tratar de entender algunas medidas, Minujín aseguró que le cuesta comprender cuáles fueron los beneficios para la sociedad. “Lo vivo con muchísima frustración porque mis hijas van a la escuela pública, pero no solo por eso. Me parece que el mundo es cada vez más expulsivo y que cada vez está todo en el margen y el centro cada vez es más chiquito”, concluyó.