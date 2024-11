Colapinto con menos chances para seguir en la F1: “Checo” Pérez sería confirmado por Red Bull para 2025

La escudería le habría dado el “ok” a los patrocinadores del piloto mexicano para el próximo año. ¿Qué asiento le queda disponible al argentino?

Hoy 13:40

Franco Colapinto atraviesa días importantes en la definición de su futuro en la Fórmula 1: con la opción de Sauber descartada, apareció en el horizonte Red Bull con Sergio "Checo" Pérez en la cuerda floja, aunque los rumores fueron solo eso y el mexicano tendría su lugar confirmado en la parrilla para 2025.

"Checo" Pérez lleva varias carreras siendo cuestionado por su rendimiento como compañero de Max Verstappen, vigente tricampeón. El mexicano atraviesa los fines de semana de competencia entre rumores de una salida de Red Bull desde Spa.

También se dijo que tras el Gran Premio de México dejaría su lugar, algo que no ocurrió. Las versiones sobre su posible salida de la escudería alimentaron a otros rumores sobre el asiento que podría quedar para Liam Lawson, Franco Colapinto o Carlos Sainz, quien se incorporará a Williams a partir de la próxima temporada.

Sin embargo, Pérez confirmó en el GP de Brasil que su lugar no está en discusión. "Me verán en Las Vegas y me verán el año que viene", ratificó el piloto.

Los nuevos auspiciantes, un signo de la continuidad

Pérez, que tiene contrato vigente con Red Bull, habría presentado nuevos patrocinadores para el año próximo y en la escudería habrían dado el visto bueno para que realice la indumentaria y el merchandising de cara a la siguiente temporada, según informó Marca.

Si bien no se conoce el nombre del nuevo sponsor, se uniría a Claro, Telcel e Infinitum, todos del grupo de Carlos Slim. Los acuerdos de patrocinio están ligados exclusivamente a que continúe en su puesto y, en caso de que "Checo" se aleje de Red Bull, estos auspiciantes partirían con él.

Cabe remarcar que, además, las marcas de patrocinio que tiene Pérez pagan su salario de más de U$S 10 millones y dejan una cantidad aproximada de U$S 30 millones en las arcas de Red Bull.

Qué lugar libre quedaría para Franco Colapinto

Con Sauber con el brasileño Gabriel Bortoleto confirmado para 2025 y con "Checo" en Red Bull, resta la confirmación del asiento de RB para acompañar a Yuki Tsunoda.

Actualmente y tras la salida de Daniel Ricciardo, quien ocupa este puesto es Liam Lawson, el australiano que completó buenos desempeños en las carreras en las que le tocó participar. También se conoció que Alpine sigue de cerca al argentino, que causó una revolución en su llegada a la Fórmula 1.

*HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO