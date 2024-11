Quién es Spreen, el streamer que debuta como titular en Riestra ante Vélez

Este lunes el Malevo recibe al líder de la Liga Profesional y el técnico Cristian Fabbiani pondrá desde el arranque al youtuber, quien jugaría pocos minutos.

Hoy 15:19

Deportivo Riestra se prepara para recibir a Vélez, el líder de la Liga Profesional, en un partido que no solo destaca por el desafío de enfrentar al puntero, sino también por el debut de una figura inesperada: Iván Buhajeruk, más conocido como Spreen. El streamer santafesino, que cuenta con millones de seguidores en YouTube y Twitch, fue convocado por primera vez y saltará al campo con la camiseta número 47 en el Estadio Guillermo Laza este jueves a las 16.

Spreen, de 24 años y originario de Santo Tomé, Santa Fe, es famoso en el mundo de los videojuegos, especialmente por sus transmisiones en Minecraft, Fortnite y Call of Duty, que le han ganado una enorme popularidad entre los jóvenes. Su inclusión en Riestra se concretó hace dos meses como parte de una estrategia de marketing impulsada por Speed, la marca de bebidas energéticas que patrocina al club. Aunque no tiene una trayectoria futbolística, su incorporación ha sido respaldada por el técnico Cristian Fabbiani, quien bromeó: “Iván vende latitas y a mí me paga la latita. Entonces, que venga”.

Pese a su fama en las redes, Spreen solo tuvo su primera práctica la semana pasada, cuando fue recibido en el club con el tradicional “pasillo” de bienvenida y se entrenó junto a sus nuevos compañeros. La presencia del streamer no es el único caso peculiar de Riestra esta temporada: el club también llamó la atención en mayo al hacer debutar a Mateo Apolonio, un joven de apenas 14 años, en un partido de la Copa Argentina frente a Newell's.

Mientras tanto, Riestra sigue sorprendiendo en su primera temporada en Primera División. Con 30 puntos y ocupando el 11° puesto, el Malevo mantiene un rendimiento sólido en casa, donde buscará dar otro golpe ante Vélez y, al mismo tiempo, ver a Spreen en acción frente a sus seguidores.