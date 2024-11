Fernando Echenique le pidió la camiseta a Pity Martínez tras su polémico arbitraje en River-Barracas

El árbitro, que terminó el partido sin adicionar minutos más allá de todos los cambios y las interrupciones, se llevó la N°18 del volante zurdo, al que lo conoce de sus tiempos en Huracán.

Hoy 20:12

En un hecho llamativo, Fernando Echenique, árbitro del partido entre River y Barracas Central, solicitó la camiseta de Gonzalo "Pity" Martínez tras la victoria de los locales por 3-0 en el Estadio Monumental.

Luego del pitazo final, Echenique se acercó al héroe de Madrid, con quien mantiene una relación desde los tiempos en que el futbolista jugaba en Huracán, y le pidió que le regalara su camiseta número 18. El "Pity" accedió, y en diálogo con el programa Paso a Paso, Echenique explicó: “Lo conozco de Huracán de hace rato. Jugábamos a la pelota juntos”.

No es la primera vez que el árbitro solicita una prenda al jugador. De hecho, comentó que ya tiene una camiseta de Martínez en su colección personal, la cual consiguió en su paso por Huracán.

Críticas de Gallardo por el arbitraje y las interrupciones en el juego

A pesar del gesto amistoso entre el árbitro y el futbolista, Marcelo Gallardo expresó su malestar por el desempeño de Echenique durante el encuentro, especialmente por la falta de tiempo agregado.

El DT de River señaló la escasa continuidad del juego, interrumpido en 102 ocasiones: “Hoy lo que me llamó la atención es que por qué no se agrega tiempo si hay tantas interrupciones. Si tenés que dar 10, 12 o 14 minutos como en el Mundial habría que darlos, acá te dan 6 y ya te dicen que es una locura”, remarcó el "Muñeco".

Gallardo también mostró su descontento con la decisión de finalizar el segundo tiempo exactamente a los 45 minutos, sin tiempo adicional: “A mí me gusta jugar, mismo yo reniego de mi equipo cuando va ganando y hace tiempo excesivo, no me gusta. Hoy por ejemplo termina el segundo tiempo a los 45'… ¿cómo va a terminar a los 45 minutos? ¿por ir ganando tranquilos? No, había que respetar el tiempo de adición”.