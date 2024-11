Lola Latorre se sometió a una cirugía estética y explicó por qué lo hizo

La influencer sorprendió al compartir fotos en donde dejó ver la transformación física que decidió hacer.

Hoy 07:55

Mientras disfruta de su carrera profesional en constante ascenso y sorprende con cada una de las declaraciones que hace sobre su vida personal, Lola Latorre se mantiene conectada con sus fans por medio de las redes sociales.

Hace unos días que Lola se ausentó del programa de streaming Rumis, el cual comparte con Lizardo Ponce y la intriga de qué era lo que había sucedido desvelaba a sus fanáticos, quienes se preocuparon por ella.

Después de tanta espera, Latorre decidió compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotografía en donde se mostró y explicó el proceso por el que decidió pasar para poder modificar su imagen física a su gusto.

Y es que, la hija de Yanina Latorre decidió someterse a una cirugía estética para poder modificar su nariz: “Hola, aparezco y les cuento. LPM, qué nervios”, comenzó junto a una postal en donde se la ve con vendas en su rostro.

“Primero empecé poniéndome ácido hialurónico para no tener que someterme a una operación, pero después me di cuenta de que me la iba a engrosar más de lo que ya la tenía. Así que el jueves pasado me operé y soy feliz”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Junto a otra postal, la artista siguió: “La idea era hacerme algo natural porque no quería que me cambiara la cara ni mi expresión. Así que decidí hacerlo con Daniel Mendiondo que es el uno, que conoce mi carita y entendió perfecto lo que yo quería”.

“Todavía no vi cómo me quedó, obviamente, pero ya todos los días me veo más deshinchada y mejor. Estoy súper feliz”, resaltó sobre los cambios que nota en estos días en los que tiene que mantenerse tranquila.

Además, la hija de Diego Latorre expresó sobre lo que le costó contar lo que decidió hacer para sentirse mejor: “Me daba inseguridad mostrarlo y compartirlo, pero como siempre les comparto todo de mi vida. Aquí estoy”.

Con intenciones de remarcar la polémica que podría generar su posteo, la morocha explicó: “Sé que es un tema delicado, que tiene que ver con belleza, cirugía, estándares perfectos, inseguridades y demás. Por eso me costaba un poco hablar del tema, porque no quiero dar esa imagen de que lo que no nos gusta operarlo, porque no es así, hay que trabajar mucho nuestro amor propio”.

A su vez, la hija de la panelista escribió: “Pero también está bueno sacarle un poco ese peso y entender que si a uno, más allá de lo que diga el resto, tiene algo que le molesta, somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queremos (siempre cuidándonos mucho, ¿no?)”.

Por último, Lola comentó: "Así que acá sigo con vendas, varios moretones y también puntos. Recuperándome, pero mucho mejor. ¿Les copa que les muestre el proceso?".