La creativa táctica de un joven para conquistar a su vecina: “Se me murió el WiFi”

La joven contó en redes cómo su vecino organizó una cita improvisada con ella, y su historia se hizo viral.

Una joven compartió en TikTok la insólita estrategia que utilizó su vecino para organizar una cita improvisada con ella, y el video rápidamente se volvió viral. “Mejor no aclaro cómo terminó”, comentó luego de revelar que pasó varias horas en su departamento tras usar una excusa sorprendente.

Luego de que el vecino tocara su puerta por tercera vez, decidió grabar la conversación con su celular. “Mi vecino siempre inventa que se queda sin wifi para verme”, advirtió. En efecto, el vecino del 4ºC había llegado con la excusa de que “no tenía señal de internet” y, según él, tenía una reunión importante.

“Hola, perdoname que te moleste, se me murió el wifi”, dijo el vecino cuando le abrió la puerta. Ella, que para ese entonces ya le había compartido la contraseña de su servicio, le respondió: “La clave es la misma, no la cambié ni nada”. Sin embargo, él estaba dispuesto a llevar a cabo su plan y le dijo que “no le llegaba bien la señal a su departamento”.

“Te quería pedir si puedo pasar un toque, tengo una reunión rápida”, le preguntó sin rodeos para poder entrar al domicilio y compartir un tiempo con ella. En un principio, la joven dudó y él insistió: “paso un toque, traigo la compu, tengo la reunión y me voy”. Finalmente, ella accedió.

La joven le pidió que le diera unos minutos para acomodar un poco la casa y prepararse para la visita y, mientras tanto, él fue a buscar a su departamento la computadora con la que tendría la reunión virtual.

Al cerrar la puerta, la joven miró a la cámara emocionada y, cubriéndose la boca, exclamó: “¿Qué hago? No me puedo maquillar, ya me vio así... ¡si me maquillo es muy obvio!”. Además, estaba muy preocupada por el desorden en su departamento.

Cuando finalmente llegó, lo hizo pasar y le pidió disculpas por el estado en el que se encontraba el inmueble, a lo que él le respondió que “se quedara tranquila, que no le molestaba”.

Resulta que, lo que sería una supuesta reunión de trabajo matutina, terminó siendo una cita romántica que tuvo el mejor final. “Me dijo una hora porque tenía una reunión, son las 3 y media de la tarde. Se quedó a almorzar, ¡fue la cita más larga que tuve en mi vida!”, expresó la joven con emoción.

El video generó todo tipo de repercusiones en redes sociales: “¡Que te pague el uso de wifi!”, “luego dicen que el amor no va a llegar a tocar tu puerta”, “a partir de ahora empezó a tener el departamento ordenado”, “o te roba la casa o el corazón”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.