Milei dijo que exportó a Donald Trump “la motosierra y el ¡afuera!”

El Presidente marcó otra vez que hay contactos entre Sturzenegger y el magnate Elon Musk para copiar su estrategia en la administración republicana.

Hoy 12:03

El presidente Javier Milei desembarcó en la sede de Meta en la Argentina para el Meta Day y desde ahí no solo volvió a arremeter contra los medios, sino que también aseguró que exportó a Estados Unidos “la motosierra y el ¡afuera!”, luego de que Donald Trump ganara las elecciones y asegurara su regreso a la Casa Blanca. Esto por los contactos que aseguró que existen entre su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el dueño de X, Elon Musk, que podría tener un puesto en el gabinete de la nueva gestión republicana. En un tono exitista como el que tuvo el lunes en Ualá, el libertario dijo que la Argentina “está saliendo del pozo séptico” y que ahora se instaló un “nuevo paradigma”.

La tecnológica fundada por Mark Zuckerberg -que a través de un video le agradeció al Presidente por acompañarlos en esta jornada- tiene su casa central en California, Estados Unidos, y es la empresa detrás de WhatsApp, Facebook e Instagram. En este día especial en la Argentina buscaban abordar los alcances y desarrollos relacionados a la Inteligencia Artificial (IA), por lo que Milei llegó junto a Demian Reidel, su jefe de Asesores que trabaja en el desarrollo de ese sector. También participó su hermana, la secretaria general, Karina Milei, que arribó además junto a dos de sus laderos: el vocero Manuel Adorni y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

“Hola Argentina y presidente Milei, gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma traer Llama 3 a más personas en la Argentina. Al hacer que esta tecnología sea de código abierto estamos derribando barreras para que una comunidad más amplia de desarrolladores y organizaciones puedan acceder al poder de la IA, construir soluciones innovadoras e impulsar el progreso”, aseguró Zuckerberg en un mensaje grabado.

Tras eso arrancó el discurso del Presidente. “Es un orgullo para mí poder dirigirme a un público que se desvela pensando en el mañana. Les deseo a ustedes muchos éxitos”, comenzó Milei, quien aseguró que su intención era hablar “del futuro”, pero primero hizo un repaso por la historia de la humanidad.

Contra el periodismo

Seguro de que la tecnología es “la mayor muestra de las capacidades del ser humano” y de que no hubo un mejor momento en la historia que este, fue ahí que Milei comenzó con sus críticas a la prensa.

*HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Lo mismo sucede con la Internet y la democratización del conocimiento, que nos permite romper monopolios históricos, como por ejemplo el de la verdad, llámense los micrófonos ensobrados. Les paso el subtítulo. Hoy cualquier persona con un celular es portador de una voz pública que puede publicarse hasta el infinito, también es portador de un archivo de memoria colectivo inmenso. Así se vuelve más fácil desentrañar las mentiras perversas de quienes hasta hace pocos años eran la única voz autorizada, sostenidos a base de pauta estatal”, aseveró, pero no fue solo eso. “Parece que al cortársela [a la pauta] también se pusieron bastante violentos. Como dice alguien, ‘el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo’, parece que en los periodistas un poquito más”, manifestó Milei, que no corta con sus ataques a los medios.

Además, aseguró que fue “el presidente más votado” (en balotaje) pese a que durante la carrera electoral lo acusaron “de cualquier tipo de barbaridad”. Sobre eso marcó: “Fue gracias a la voz de la gente, a pesar de no tener gobernaciones, intendencias, ni medios a mi favor. A pesar de haber llevado la campaña más austera de la historia”.

“Que el Estado no meta la mano en las criptomonedas”

Dijo también el Presidente que otro monopolio histórico con el que cortó la tecnología fue el “de la moneda” y entonces pidió al auditorio que no deje que los Estados se hagan cargo de las criptomonedas, a las que denominó como un medio confiable. “Que se mantengan en el sector privado. Ya se apropiaron del papel moneda y nos estafan con los Bancos Centrales. Vayan por las criptomonedas pero no permitan que el Estado meta la mano ahí, porque a partir de ahí nos van a convertir en esclavos. Sean cuidadosos con ese tema”, recomendó.

Como el tercer monopolio dado de baja habló del fiscal. “Un ciudadano argentino puede decidir tributar en Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, sin ningún problema; escapando de las fauces cleptómanas de un Estado insaciable”, indicó.

Como siempre, Milei retomó su idea de que el Estado tenga la menor injerencia posible sobre la economía, ponderó al expresidente Julio Argentino Roca y señaló: “Es atrayendo el capital, no combatiendo lo que prospera. Es a través de la baja de impuestos, no de devaluaciones espurias, que se logra competitividad. Entiendo que la carrera fiscal es igual de importante que la carrera espacial o armamentística”.

En ese pasaje de su discurso, entonces, dio a entender que Trump imitará su plan frente a las filas públicas. “En Estados Unidos ya se dieron cuenta y nos están copiando el modelo. De hecho, Elon Musk tiene conversaciones con Federico Sturzenegger para ver cómo desregular la economía estadounidense. Obviamente que el ¡afuera! y la motosierra son productos de exportación. Es parte de la Marca País. Jefe, hacete cargo”, le dijo a su hermana, sentada en la primera fila, quien está a cargo de ese instrumento que antes dependía de la Cancillería.