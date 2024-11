La foto de Kylian Mbappé que indignó a los hinchas de Real Madrid

El delantero, que quedó afuera de los convocados de Francia, viajó a París y subió una imagen que le valió las críticas en redes sociales.

Hoy 17:33

Kylian Mbappé volvió a quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Francia para la próxima doble fecha de la UEFA Nations League, una decisión del entrenador Didier Deschamps que revive tensiones y da lugar a controversias entre los aficionados.

Esta exclusión ha despertado la indignación de los seguidores, especialmente de los hinchas del Real Madrid, quienes criticaron una reciente publicación del delantero en redes sociales.

Durante el parate por la fecha FIFA, el campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022 aprovechó el tiempo libre para reunirse con antiguos compañeros de equipo, entre ellos Arnau Tenas y Achraf Hakimi, y compartió fotos en su cuenta de Instagram jugando a la PlayStation.

Sin embargo, en el fondo de una de las imágenes, los fanáticos notaron la presencia de un narguile, un dispositivo utilizado para fumar tabaco con sabor, típico de la cultura árabe. La reacción fue inmediata en redes sociales, especialmente entre los madridistas. Un usuario con gran seguimiento en X, @Mourinhismo__, expresó su descontento: "Lo de que Mbappé se pase los días libres fumando es lo que me faltaba. Este tío se está riendo de todo el madridismo, otra vez", lo que generó una ola de comentarios y críticas.

En cuanto a su exclusión de la lista, Deschamps justificó su decisión aunque sin dar muchos detalles. Durante una conferencia de prensa, el entrenador explicó: “Tuve varias conversaciones con él. Lo he pensado y he tomado esta decisión para estos partidos. Creo que es mejor así”. Si bien aclaró que Mbappé expresó su deseo de unirse al equipo, Deschamps dejó entrever que su decisión pudo estar influida por el contexto extradeportivo, incluyendo una reciente denuncia por abuso sexual contra el jugador en octubre. "No son los problemas extradeportivos los que entran en juego mientras exista la presunción de inocencia. Es una elección puntual para este encuentro con los dos partidos que nos esperan”, añadió, sin ahondar en la situación judicial de Mbappé.

*HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con su exclusión y la polémica por sus publicaciones, Mbappé enfrenta un momento complejo tanto en la selección como en la opinión pública. La decisión de Deschamps genera especulaciones sobre una posible ruptura entre el jugador y el cuerpo técnico, mientras los hinchas del Real Madrid, aún en expectativa de un posible traspaso, muestran su decepción por la imagen que proyecta el delantero francés.