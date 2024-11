De Paul y Paredes, enojados por el caso Spreen: "No es el mensaje que queremos dar"

Los mediocampistas de la Selección Argentina criticaron el hecho de que el streamer haya "jugado" para Riestra ante Vélez por Liga Profesional.

La polémica en torno al breve y controvertido debut del streamer Spreen en Deportivo Riestra sigue sumando voces críticas.

Tras la apertura de investigaciones por parte del Tribunal de Ética de la AFA y la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), los mediocampistas de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, se sumaron al repudio por el mensaje que esta situación transmite a los jóvenes.

Rodrigo De Paul fue el primero en expresar su opinión, reconociendo el componente de marketing en la movida de Riestra, pero cuestionando el impacto negativo del mensaje que se dejó en el fútbol y en los fanáticos. “A mí lo que me preocupa es el mensaje, que creo que no es el correcto. Entiendo que el marketing influye, pero eso no debe opacar el mensaje de esfuerzo y trabajo que debemos transmitir”, expresó De Paul, quien señaló la importancia de que los jugadores envíen un mensaje claro sobre el sacrificio y el esfuerzo que implica llegar al fútbol profesional.

De Paul continuó diciendo: “Soy un chico al que le costó muchísimo llegar a primera división, y sé que ese no es el camino. Hay que trabajar, esforzarse, caerse y volver a intentarlo. Ese es el proceso que uno tiene que vivir para ser jugador de fútbol, y ese es el mensaje que debemos dar”. Además, enfatizó la responsabilidad de la Selección Argentina en esta cuestión, recordando el impacto de sus acciones en los fanáticos.

Leandro Paredes, mediocampista de la Roma, respaldó la postura de su compañero y añadió su preocupación por el ejemplo dado a los jóvenes. “Lo que se dijo es más o menos lo que pensamos todos, ese no es el mensaje que queremos transmitir. Lo digo por lo que viví y por lo que vi en compañeros que han triunfado en el fútbol: para llegar hicieron un sacrificio enorme”, explicó.

Ambos futbolistas manifestaron su descontento con el incidente y recordaron la importancia de un mensaje de esfuerzo y perseverancia para quienes sueñan con llegar al fútbol profesional, poniendo de relieve la necesidad de que el deporte siga siendo un espacio de valores y dedicación.