Falleció el saxofonista Lou Donaldson, una de las últimas leyendas del bebop

Tenía 98 años. Grabó multitud de discos referenciales y colaboró con héroes del jazz como Thelonious Monk o Art Blakey.

Hoy 12:23

El saxofonista estadounidense Lou Donaldson, uno de los últimos referentes que quedaban vivos de la era del bebop de los años 50, ha muerto a los 98 años según anuncia un comunicado publicado por sus familiares: «La familia de Sweet Poppa Lou Donaldson confirma con tristeza su fallecimiento el 9 de noviembre de 2024. Se celebrará un servicio privado. Gracias por vuestro apoyo a Lou y a su música a lo largo de su carrera. Gracias a vosotros, sus legendarias contribuciones al Jazz vivirán para siempre».

Fuertemente inspirado por la obra de Charlie Parker, Donaldson tiene entre sus mayores éxitos temas como 'Blues Walk' (1958), 'Alligator Bogaloo' (1967) o 'Everything I Do Gonna Be Funky (From Now On)', y grabó con héroes del jazz como el pianista Thelonious Monk, el batería Art Blakey o el organista Jimmy Smith, y del jazz latino como Ray Barretto.

Nacido el 1 de noviembre de 1926, Donaldson aprendió a tocar el clarinete de niño en Badin, un pueblo de Carolina del Norte. Su padre Andrew vendía seguros además de trabajar como predicador; su madre, Lucy, era profesora de piano. Al principio, Donaldson se resistió a los intentos de su madre de enseñarle el instrumento; a diferencia de sus otros hermanos, a él le interesaban más los deportes. «Después de ver a mi madre enseñar a los niños a tocar, me pareció una lata. Yo era jugador de béisbol; ni siquiera me gustaba la música: la odiaba», dijo a en una entrevista.

Tocó el instrumento y el saxofón en una banda de la Marina estadounidense en la década de 1940, antes de trasladarse a Nueva York en 1950 y escuchar a Charlie Parker en los clubes. Su primera grabación data del 7 de abril de 1952, como acompañante en el debut de Milt Jackson en Blue Note con John Lewis, Percy Heath y Kenny Clarke (cuarteto que se convertiría en el Modern Jazz Quartet). Al mes siguiente, Lion volvió a tener a Donaldson en el estudio como parte del Thelonious Monk Sextet para otra grabación fundacional del bebop, 'Genius of Modern Music: Volume 2'.

En 1953, Donaldson codirigió una sesión de quinteto con Clifford Brown que supuso la grabación de debut del sensacional trompetista, y en 1954 Donaldson y Brown formaron la sección de vientos de primera línea de la seminal cita hard bop de Art Blakey 'A Night At Birdland'. En 1957, 'A Date With Jimmy Smith' sería la primera de las muchas y fructíferas colaboraciones de Donaldson con organistas, y el saxofonista presentaría en sus álbumes a músicos de la talla de Baby Face Willette, Big John Patton y Lonnie Smith.

Fue líder de banda en formato cuarteto, quinteto y sexteto durante siete décadas, y se ganó el apodo de 'Sweet Poppa Lou' por su sonido alegre y funky con el saxo alto. Entre los álbumes más memorables de Donaldson para Blue Note se encuentran su obra maestra de hard bop 'Blues Walk', de 1958, con el genial tema del título, y 'Alligator Bogaloo', un clásico del soul jazz de 1967 en el que participaron Smith, la joven estrella de la guitarra George Benson y el batería Leo Morris (también conocido como Idris Muhammad), con quien Donaldson formaría una asociación funk que produciría numerosos temas como 'Ode To Billie Joe', 'Pot Belly' e 'It's Your Thing', que serían muy sampleados en el hip-hop por artistas como A Tribe Called Quest, De La Soul, Nas y otros.

Donaldson fue un gran defensor del blues, y no tenía reparos en criticar a sus colegas si no veía en su estilo algo de blues, aunque fueran iconos venerados del jazz. En una entrevista declaró que la música del saxofonista John Coltrane no tenía «nada que ver con el jazz»; en 2006, le dijo al crítico Ted Panken que la obra del maestro del free jazz Ornette Coleman «no era lo que llamaríamos verdadera música de jazz». En ambos casos, criticaba la falta de fidelidad de sus colegas al blues, que consideraba la base de la expresión del jazz, una convicción que iba de la mano con su idea de que esta música debería ser algo que todo el mundo pudiera entender y con lo que pudiera identificarse. «Si no sabes tocar blues, no sabes tocar jazz», declaró al periodista Larry Appelbaum en 2009.

Lou Donaldson continuó trabajando durante décadas adentrándose en el funk y otras sonoridades, y su catálogo empezó codiciado por una nueva generación de productores de hip-hop. Lou Donaldson se retiró oficialmente antes de la pandemia y su última actuación tuvo lugar en 2021.