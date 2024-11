John Krasinski, el hombre vivo más sexy del mundo según la revista People

El actor de IF y A Quiet Place fue reconocido por la popular revista tomando la posta de Patrick Dempsey.

Hoy 02:16

John Krasinski, actor de IF, A Quiet Place, Doctor Strange en el multiverso de la locura y Jack Ryan, entre otros, ha sido elegido por la revista People como el hombre vivo más sexy de 2024. De esta manera, toma la posta de Patrick Dempsey, elegido en 2023.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este año, el actor estadounidense John Krasinski fue coronado como el hombre más sexy del mundo, según la revista People, que desde 1985 descata a actores, músicos e incluso políticos por su atractivo.

John Krasinski

Tras enterarse del nombramiento, John Krasinski se asombró: "En realidad, me desmayé de inmediato. Cero pensamientos", dice a la revista. "Aparte de que tal vez me están tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ’¿Es este el día en que me van a pedir que sea el hombre más sexy del mundo? Y sin embargo fue el día en que ustedes lo hicieron. Realmente subieron la vara para mí", dijo el intérprete en producciones como ‘The Office’ y ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’".

Además de su extensa y exitosa carrera como actor, People destaca que el intérprete, de 45 años, prefiere ser simplemente marido y padre, que ve documentales de Netflix y disfruta con los cuentos a la hora de dormir con sus hijos.

John Krasinski

Durante nueve años, John interpretó a Jim Halpert en la serie de culto The Office, co-escribió, dirigió y protagonizó junto a su esposa Emily Blunt el thriller de 2018 A Quiet Place. Su éxito masivo dio lugar a dos secuelas, mientras que Krasinski, que se desgarró por 13 horas de Michael Bay, se mantuvo en forma para interpretar al Jack Ryan titular durante cuatro temporadas en la popular serie de Prime Video, que ahora se convertirá en una película.

Con la película de este año IF, que también protagonizó, escribió, produjo y dirigió, el actor consolidó su estatus como uno de los mejores cineastas de Hollywood.