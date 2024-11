Se viene una nueva edición del "Pancu Roger" en el Santiago Lawn Tennis Club

Será la cuarta edición del evento organizado por el SLTC. Tendrá lugar el sábado 16 de noviembre.

Hoy 08:52

Este sábado 16 de noviembre, a partir de las 17, se pondrá en marcha el cuarto seven “Pancu Roger” organizado por el Santiago Lawn Tennis Club. Será la cuarta edición de este torneo en homenaje a Alfredo Raúl “Pancu” Roger, ex jugador del club y de los seleccionados santiagueños, prestigioso ex integrante de la Comisión Directiva de la entidad del parque Aguirre y ex presidente de la Subcomisión de Rugby. Roger también tuvo activa participación como dirigente en la Unión Santiagueña de Rugby, llegando a desempeñarse como vicepresidente.

El primer torneo se jugó en 2019 y luego se suspendió por la pandemia. En esta edición 2024, serán 16 partidos que se jugarán en dos tiempos de 7 minutos cada uno, entre dos equipos de 7 jugadores cada uno, una modalidad que crece año a año por lo entretenido de los encuentros.

El torneo es organizado por los amigos del recordado y destacado ex jugador y dirigente “Pancu” Roger, por la Subcomisión de Rugby del Santiago Lawn Tennis con el apoyo de la Comisión Directiva de la entidad del parque Aguirre. Un agradecimiento especial a los sponsors que hacen posible la realización de la competencia interprovincial.

Después de la final, se realizará el tradicional tercer tiempo, en el que se harán entrega de los premios y recordatorios. El cierre se realizará con la Fiesta del Seven, que será en el anexo del Santiago Lawn Tennis, después de la medianoche.

“Los esperamos para vivir el rugby seven en todo su esplendor, con partidos de gran nivel , con clubes de Salta, Córdoba, Catamarca, Jujuy y los santiagueños”, señalaron los organizadores.