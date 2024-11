Estudiantes del Colegio San José se manifestaron frente a la institución

Les comunicaron que ya no debían regresar al colegio mediante un comunicado por WhatsApp. Alumnos de quinto año, acompañados por sus padres, se expresaron frente a la escuela.

Hoy 14:42

Alrededor del mediodía de este viernes alumnos de quinto año del Colegio San José, acompañados por sus padres, se manifestaron en la puerta de la institución.

Bengalas de humo, pirotecnia y cánticos se pudieron observar y escuchar durante varios minutos sobre calle Libertad casi La Plata.

Esta situación llamó la atención de transeúntes y empleados de comercios vecinos, incluso personal policial se hizo presente en el lugar para garantizar la seguridad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los estudiantes tomaron la vereda de la institución sin provocar cortes de tránsito, sin alterar la libre circulación.

Este medio estuvo presente en el lugar y dialogó con los padres, quienes manifestaron que el motivo de la protesta de sus hijos estaba basado en el comunicado que enviaron por WhatsApp en la tarde del jueves, donde prácticamente les daban por concluido el ciclo lectivo y no iban a poder regresar a la escuela para hacer la despedida como lo hicieron las promociones anteriores.

El comunicado de la institución expresaba:

Santiago del Estero, 14 de noviembre del 2024

Estimados Padres/ tutores de 5° año:

Rectoría del colegio San José, Nivel Secundario informa la organización en estas semanas finales del ciclo lectivo 2024:

15/11 no deben asistir al colegio los alumnos de 5° año

Semanas del 19/11 al 29/11 solo deberán asistir, con el uniforme correspondiente, los alumnos convocados por los profesores en los respectivos horarios de clases.

Serán notificados por sus respectivos preceptores.

Semana del 02/12 al 06/12 deberán asistir solo los alumnos que tienen asignaturas para recuperar y para realizar una revisión de los temas en los que serán evaluados.

Semana del 09/12 al 13/12 deben asistir los alumnos al periodo de recuperación en sus horarios habituales, cumpliendo con el 100% de asistencia y el uniforme completo.

Se comunicará por medio de los preceptores, los días y horario para el ensayo del acto de colación.

GRACIAS

Comunicado Colegio San josé

Sobre la vereda de enfrente del colegio había numerosos padres siguiendo la manifestación. Diario Panorama dialogó con algunos de ellos, quienes lo hicieron bajo el pedido de mantener el anonimato. Los que no hablaron, asentían y apoyaban lo que manifestaron los otros.

Te recomendamos: En imágenes: la remodelada Escuela Normal abrió sus puertas a sus primeros alumnos

“Todos mis hijos hicieron la escuela completa aquí. Incluso uno fue abanderado. Mi hija pensaba despedirse de sus profesores y compañeros ahí adentro. Esto que hicieron desde la institución, que no les permitan volver y despedirse entre todos, lo tomaron como una traición”, manifestó una de las madres a Diario Panorama.

Otro de los padres le manifestó a este medio: “Todos los años se hacía el festejo adentro. Los padres nos comprometíamos a cuidar a los chicos y que todo se haga con tranquilidad. No sé que quisieron hacer ahora, pero esta no creo que haya sido la forma. Nosotros estamos aquí acompañando a nuestros hijos porque entendemos su frustración por este trato. No les dijeron que ayer (por el jueves) era su último día todos juntos dentro del colegio”.

Minutos después y cuando la puerta de acceso al colegio de calle Libertad se había despejado un poco, Diario Panorama se acercó al lugar e intentó acceder a la palabra de alguna autoridad de la institución, recibiendo como respuesta: “Ninguna autoridad va a hablar en esta situación”.