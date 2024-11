El suspenso de don Alfred

Claves para entender los recursos audiovisuales del suspenso y la sorpresa. El padre del misterio. La dosificación de la información y la empatía por el “pobre personaje” que desconoce lo que el público sabe.

Por Pablo Argañarás, Lic. en Cine y Televisión

Ella esta vestida de gala, en una espera para pasar al salón en donde será la fiesta. Gesticula con su mano derecha mirando su reloj mientras que con la izquierda sujeta su copa de champagne. Está sentada en una banqueta alta, en la barra del vestíbulo del salón de fiesta. Luce impecable, como salida de una revista de modas. Vestido corto negro que resalta sus piernas con unos zapatos de tacos altos también negros. Deja su copa en la barra, se inclina hacia adelante poniéndose de pié. Lentamente camina saliendo de cuadro. La copa de champagne está en la barra solitaria. De repente un explosión y todo vuela por los aires. Quedan solo los restos de escombros de un lugar en ruinas. El personaje no sabía de la bomba y nosotros tampoco. Estamos ante la categoría de misterio. Si el personaje hubiese sabido que había una bomba y nosotros como público no, estaríamos ante lo que se denomina sorpresa. Y si nosotros hubiésemos tenido la información de la bomba pero el personaje no, estaríamos ante lo que se llama suspenso. Este ejemplo lo dio Alfred Hitchcock para explicar la diferencia entre estas tres categorías genéricas.



Este director fue el pionero en esto de utilizar la información de tal manera de hacernos estar "comiéndonos las uñas" por lo que puede suceder con tal o cual personaje. Supo dosificar la información de manera magistral haciéndonos empatizar sabiendo lo que le sucederá a un personaje. Este "sufrir por adelantado" del suspenso. También jugar con lo que desconocemos y los personajes si saben. El manejo de la incertidumbre.

Justo y acertado es su mote de "padre del suspenso", con una colección de películas que dan cuenta de su maestría en el manejo de los recursos audiovisuales. Siempre haciendo partícipe al espectador, de manera activa, dotándolo de información o vedándosela, y con ello su devenir anímico en el transcurrir de la diégesis. Supo, como tal vez ningún otro director de su época, manipular los sentimientos de su audiencia y el de sus elencos. Son famosas sus maneras poco ortodoxas de llevar adelante el rodaje en sus sets. Obsesivo al máximo y un pionero de la estética pulida en la pantalla grande. Creador de las icónicas figuras femeninas bellas y endebles. Puestas en medio de horrorosas y perversas historias casi siempre producto de su oscura imaginación.

En cualquier ranking, top, o selección de películas seguramente sin titubeos cualquier persona con una cultura audiovisual promedio incluirá su "Psicosis". Filme de culto, inmenso, digno de estudio. Dirigido a la perfección. Puesta en escena genial y secuencias montadas milimétricamente para generarnos todo lo que nos provoca al verla.

Creador lúdico Alfred, maximizando recursos siempre. Amado por los productores por hacer con bajos presupuestos películas taquilleras y de gran calidad audiovisual. Jamás superproducciones, siempre lo justo y necesario para dar filmes prodigiosos y justos. Conocedor de la dirección de actores y de la puesta de cámaras. Hábil con el montaje. Visionario con el marketing en la etapa de distribución. El primer director "showman" a quien no le cuesta pasar del otro lado de la cámara para ser uno más de sus atormentados personajes.

Y se lo extraña en la actualidad a don Hitchcock en medio de tanta parafernalia de fx, súper poderes y miles de millones de dólares de presupuesto. Mucho dinero para película pobrísimas. Que productor no quisiera tener entre sus filas un director que con "dos mangos te saque un hit de taquilla de la galera".

Colaboró de manera activa en la creación de Hollywood. Consolidando estrellas de la pantalla y descubriendo a casi todas sus protagonistas, las cuales pasaban a ser parte de las futuras estrellas de la maquinaria del cine yanqui. Y por si estos no hubiese sido suficiente metió en la incipiente televisión de aquellos años uno de los más exitosos seriales hasta la fecha. Ahora que están tan de moda, él fue uno de los artífices para propiciar los seriales televisivos de calidad.