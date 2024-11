Los activos argentinos avanzaron a paso firme esta semana

Resumen Semanal del Mercado Local. Tanto la deuda en dólares, como las acciones y el peso argentino se movieron a contramano de los emergentes y extendieron su rally.

Por Pedro Chavez Atia (*), para Diario Panorama

Los Globales treparon entre 1,8% y 4,6% en la semana. Destacamos que el día viernes fue la primera rueda de noviembre en la que finalizaron mixtos (-0,1%/+0,3%). Ciertos jugadores habrían tomado ganancias luego de haber ganado hasta 12% acumulado en el mes, especialmente tras la foto de Milei y Trump y sin que se esperen drivers significativos a muy corto plazo.



En este contexto, el riesgo país siguió comprimiendo y perforó el umbral de 800 puntos por primera vez desde julio 2019. Cerró la semana en 769 puntos, frente a 848 puntos el viernes pasado.

El Merval siguió batiendo récords. Escaló 7,4% en la semana de US$1.697 a US$1.822. Así, no sólo alcanzó un nuevo máximo en la era Milei, sino que también el valor más alto en términos reales desde abril 2018.

En sintonía con bonos y acciones, el peso argentino profundizó su apreciación. El CCL, inversa del peso, cedió 2,1% de $1.160 a $1.136, el menor nivel real desde abril 2018. En consecuencia, la brecha cambiaria cerró en 13,3%, nuevo mínimo en la era Milei y desde fines de septiembre 2019.

Macroeconomía argentina

La consolidación fiscal sigue en marcha

• Octubre tuvo otro resultado fiscal sólido en línea con nuestra expectativa de que el gobierno logre cerrar el año con un superávit primario del 1,8% del PBI.

• El resultado primario fue de $746.291mn (US$747mn), y el financiero fue de $523.398mn.

• Algunas líneas de ingreso se están empezado a recuperar, pero, en general, la recaudación sigue muy deprimida (-7% a/a en términos reales, ac.). El grueso del resultado se explica por los gastos (-29% a/a en términos reales, ac.).

• Creemos que el 1,3% de superávit primario proyectado por el gobierno para el 2025 es alcanzable.

• El gobierno empezó a desarmar el stock de Lecaps, cubriendo parte de los vencimientos con sus depósitos.

En octubre, el resultado primario fue de $746.291mn, y el financiero fue de $523.398mn. En lo que va del año, el resultado primario acumulado es de 1,9% del PBI ($10.3bn) y el financiero de 0,5% del PBI ($2.9bn).

El resultado muestra que algunas líneas de ingreso se están empezado a recuperar, pero, en general, la recaudación sigue muy deprimida (-7% a/a en términos reales, ac.). En octubre, las contribuciones a la seguridad social crecieron en 6,9% a/a en términos reales, mientras que el IVA se mantuvo en línea, una importante mejora respecto a meses anteriores. Atribuimos esto al rebote en la actividad. Considerando lo acumulado en lo que va del año, todos menos los impuestos a las exportaciones (+33% en términos reales, ac.) y otros impuestos (+42% a/a en términos reales, ac.) cayeron; este último incluye el impuesto PAIS y los ingresos de los impuestos del blanqueo.

El ajuste sobre los gastos sigue siendo grande (-29% a/a en términos reales, ac.). Observando el acumulado, todas las líneas de gasto se contrajeron por encima del 10% con respecto al año pasado en términos reales. El centro del ajuste estuvo en las pensiones (-19% a/a en términos reales, ac.), gastos de capital (-78% a/a en términos reales, ac.), y transferencias a provincias (-68% a/a en términos reales, ac.).

Hubo un aumento marginal a las transferencias a las provincias, mientras que los gastos en programas sociales sin intermediaros se siguen expandiendo. Si bien las transferencias a provincias cayeron un 50% a/a en términos reales, esto represento una mejora contra las cifras que veníamos viendo en los últimos meses (-70% a/a en promedio). Esto se debió a un aumento en las transferencias por gastos de salud. Mientras tanto, los programas sociales sin intermediarios, como la AUH, crecieron un 9.3% a/a en términos reales.

En resumen, octubre tuvo otro resultado fiscal sólido en línea con nuestra expectativa de que el gobierno logre cerrar el año con un superávit primario del 1,8% del PBI.

Creemos que el 1,3% de superávit primario proyectado por el gobierno para el 2025 es alcanzable. Nuestra estimación es algo más conservadora dado que estimamos gastos en pensiones y jubilaciones más altos. En cuanto a la aprobación del presupuesto en el Congreso, no creemos que es relevante desde un punto de vista fiscal. Si no se logra aprobar, el gobierno puede extender el actual. Igualmente, la señal política va a ser pobre, especialmente si se está negociando un nuevo acuerdo con el FMI.



Consideramos que el centro de la discusión del presupuesto va a ser en torno al financiamiento de las provincias. Una parte clave de la estrategia política en el Congreso del gobierno ha sido la relación con los gobernadores y los legisladores que responden a ellos. A su vez, Caputo y Milei se estuvieron reuniendo con los mandatarios provinciales para discutir el presupuesto. Si bien el Secretario del Interior anunció hace poco un programa para que las provincias regularicen sus deudas con el gobierno nacional, no han surgido muchas novedades al respecto. Teniendo en cuenta que el apoyo legislativo a futuro dependerá de que se hagan concesiones en el presupuesto, no descartamos que aumenten las transferencias y/o se salden deudas.

El gobierno empezó a desarmar el stock de Lecaps. En las últimas dos licitaciones, el Tesoro sólo ofreció bonos CER. En ambas ocasiones, las tasas de rollover estuvieron por debajo del 100%; las nuevas emisiones no cubrieron $2,1bn en vencimientos. El equipo económico ya venía anticipando que se iba a empezar a ver una rotación de la cartera de los bancos de bonos del estado a préstamos del sector privado. Además, el Tesoro viene emitiendo estos Boncer a tasas de mercado, no convalidando premio. Creemos que el gobierno seguirá con esta estrategia, ya que las tasas Lecap para 2025 están por encima de sus objetivos de inflación (+2,3% en toda la curva). Por lo tanto, el superávit fiscal seguirá siendo vital para financiar esta transición, como viene siendo el caso.



