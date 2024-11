Camila Mayan tocó fondo y dio detalles contundentes de su relación con Alexis Mac Allister en Inglaterra

Aunque prefirió no meterse en el barro, sí explicó por qué no trabajó mientras fue su novia y les cerró la boca a sus detractores, que desde hace casi dos años le viven diciendo que es un “parásito” y que fue mantenida por el jugador.

Hoy 15:45

Al aire de Patria y Familia (Luzu), Camila Mayan comentó: “Dicen que me rascaba y vivía de arriba. Ayer me puse a pensar en esto. Quizá estando afuera no trabajaba, pero el contexto no lo facilitaba. A mí no me gustaba estar sin hacer nada y apenas llegué a Buenos Aires empecé a buscar qué podía hacer. Mi pareja (el deportista) prefería que no lo hiciera, me sentía entre la espada y la pared”.

Segundos después, remarcó que sus inicios mediáticos no fueron para nada lindos. “Me hubiera gustado prender la TV y no ser la cornuda del momento. Ahora me divierte tomármelo así, pero fue un garrón y la pasé muy mal”, se sinceró. Actualmente, Camila se desempeña como influencer y panelista de un programa de streaming. También hace acciones con marcas, presencias en eventos. y estilismo. Además, tiene un título universitario: es Licenciada en Administración.