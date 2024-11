Zelensky cree que la guerra “terminará antes” con Trump en la presidencia de EE.UU.

El líder ucraniano dijo haber tenido un “intercambio constructivo” durante una conversación con el futuro mandatario.

Hoy 16:33

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo estar seguro de que la guerra con Rusia “terminará antes” de lo que lo habría hecho una vez que Donald Trump se convierta en presidente de Estados Unidos.

Zelensky afirmó haber mantenido un “intercambio constructivo” con Trump durante la conversación telefónica que mantuvieron tras su victoria en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre, cuando Trump derrotó a la candidata demócrata Kamala Harris.

No precisó si Trump le había planteado alguna exigencia sobre posibles conversaciones con Rusia, pero dijo que no haber escuchado nada que haya sido contrario a la posición de Ucrania.

Trump siempre ha dicho que su prioridad es poner fin a la guerra -que comenzó con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022- y a lo que describe como una sangría de recursos estadounidenses en forma de ayuda militar a Kiev.

Estados Unidos ha sido el mayor proveedor de armas a Ucrania. Hasta ahora entregó o se comprometió a enviar armas y equipos por valor de 55.500 millones de dólares, según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, una organización de investigación alemana.

Pero a nivel nacional, el apoyo a armar a Ucrania parece haber disminuido un poco desde que comenzó la guerra, sobre todo entre los votantes republicanos.

No obstante, el mandatario de Ucrania consideró que su par ruso, Vladimir Putin, no busca la paz y habló de la situación “realmente complicada” en el frente este, donde el Ejército del Kremlin avanza rápidamente ante las tropas de Kiev, menos numerosas y peor armadas.

”De nuestro lado, tenemos que hacer todo lo posible para que esta guerra termine el año que viene. Tenemos que acabar con ella por medios diplomáticos”, declaró a una radio ucraniana.

Consultado por las condiciones necesarias para un inicio de las conversaciones, el presidente estimó que esto solo será posible si “Ucrania no está sola con Rusia” en esos debates. ”Si solo hablamos con Putin, solo con un asesino, y nos encontramos en las condiciones actuales, no reforzadas por varios elementos importantes, pienso que Ucrania empieza perdiendo en estas negociaciones”, indicó. En su opinión, esto no llevaría a “un final justo” de la guerra, desencadenada tras la invasión rusa en febrero de 2022.

Por su parte, Putin se comunicó el viernes con el canciller alemán, Olaf Scholz, y dijo que un acuerdo con Ucrania debería tener en cuenta las “nuevas realidades territoriales”. Al contrario, Zelensky opinó que su par ruso solo buscaba salir de su “aislamiento político” hablando con los dirigentes mundiales, pero que “no quiere en absoluto la paz”.

Las potencias democráticas que integran el G7 reforzaron este sábado su apoyo a Ucrania, y señalaron que Moscú sigue siendo “el único obstáculo para una paz justa”, cuando se cumplen 1000 días desde la invasión rusa.

“Rusia sigue siendo el único obstáculo para una paz justa y duradera. El G7 confirma su compromiso de imponer altos costos a Rusia a través de sanciones, control de exportaciones y otras medidas efectivas. Seguimos unidos al lado de Ucrania”, señaló el G7 (Francia, Estados Unidos, Japón, Canadá, Gran Bretaña, Alemania e Italia). Y reafirmó su “firme apoyo a Ucrania durante el tiempo que sea necesario”.

“Nos mantenemos solidarios para contribuir a la lucha por la soberanía, la libertad, la independencia, la integridad territorial y la reconstrucción” de Ucrania, añadió la declaración difundida por Italia, que preside el G7 este año.

“Tras 1000 días de guerra, reconocemos el inmenso sufrimiento del pueblo ucraniano. A pesar de estas dificultades, los ucranianos han demostrado una resiliencia y una determinación sin igual para defender su tierra, su cultura y su pueblo”, añade la declaración.

“Los líderes del G7 demostraron, una vez más, su apoyo inquebrantable a Ucrania a medida que nos acercamos al día número mil de la agresión de Rusia”, respondió Zelensky en su cuenta de X. Y se dijo ”profundamente agradecido con la premier Giorgia Meloni y con todos los líderes del G7 por su voz unida para apoyar a Ucrania”.