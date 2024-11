Quintela advirtió que si Milei no cambia sus políticas “se va a tener que ir”

El gobernador de La Rioja sostuvo que por las políticas económicas, el Presidente va a tener que "dar paso a un gobierno de transición".

Hoy 17:17

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó este sábado una dura crítica al gobierno de Javier Milei y advirtió que, si no se modifica el rumbo económico, el Presidente debería dar paso a un “gobierno de transición” para ordenar la situación del país.

En una postura contundente, el mandatario provincial llamó al peronismo a liderar las protestas que podrían surgir ante el descontento social.

“Con un peronismo en movimiento, poniéndose de pie, que esté por distintas vertientes, podemos aportar a que todos tomemos conciencia como sociedad de que tenemos que modificar rápidamente las políticas”, expresó Quintela durante su declaración.

“Si no, puede que el Presidente se tenga que ir rápidamente, porque la sociedad no va a aguantar más, para que venga un gobierno de transición por lo menos a ordenar un poquito la situación de la Argentina, pero fundamentalmente de nuestra gente”, agregó.

El exaspirante a liderar el Partido Justicialista (PJ) no escatimó en palabras al señalar que las políticas actuales no generan expectativas ni alivio para la sociedad. “No tengo pruritos ni pelos en la lengua tampoco para decir que yo considero que este gobierno, si no está en condiciones de dictar políticas que generen expectativas que alivien un poco la situación de nuestra sociedad, se va a tener que ir más temprano que tarde”, sostuvo.