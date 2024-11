La Corte Suprema advirtió que la causa Vialidad no es un tema prioritario para el máximo tribunal

El juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, señaló que el caso puede llevar mucho tiempo.

Hoy 16:30

El juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, advirtió que la causa Vialidad -en la que fue condenada Cristina Kirchner a seis años de prisión- no es un tema prioritario para el máximo tribunal y señaló que el caso puede llevar mucho tiempo.

“No se fijan prioridades de ese tipo privilegiando a una persona, o a la causa que tiene una persona; o de lo contrario, no tratándola por una persona y dejándola de lado. Generalmente tiene que ver con la complejidad de las causas el momento que se elige para que las causas puedan salir. Y además el trámite: si está trabado o no. A pesar de que los medios de comunicación transmiten que va a resolver la Corte, la realidad es que la que acaba de fallar es la Cámara de Casación Penal”, sostuvo en una entrevista con el diario La Voz.

En ese sentido, remarcó que el que sea expresidenta no hace la causa extraordinaria en sí misma y explicó: "Tiene que haber una causa federal o una grave arbitrariedad. Y la tienen que detectar los mismos jueces que han fallado ahora. Y si ellos llegan a decir que no encontraron ni causa federal ni arbitrariedad para conceder el recurso extraordinario y lo niegan, está la posibilidad de que se recurra a la Corte en forma directa, como se llama, a través de lo que se denomina un recurso de queja. Todo eso lleva mucho tiempo".

Por otro lado, el magistrado habló sobre la “jubilación anticipada” que anunció el gobierno para su futuro -ya que en diciembre cumplirá 75 años- y admitió que lo sorprendió. “Me enteré por los medios. Estaba trabajando, fue en marzo de este año. Lo que pasa es que no es habitual, porque generalmente en la Corte no se ha notificado a nadie que cuando cumpla 75 años se tiene que ir. Eso fue lo que llamó la atención. Faltaban nueve, diez meses para que me jubilara y no tenía decisión”, manifestó.

Asimismo, dejó un mensaje a la Cámara alta sobre el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para componer la Corte: “Esperemos que este tiempo, desde ahora hasta que me jubile, el Senado puede tratar los pliegos de las personas que han sido propuestas por el Presidente de la Nación”.