Scaloni analizó el duelo ante Perú y los retos de la Selección Argentina tras la derrota frente a Paraguay

El entrenador argentino habló en conferencia de prensa antes del choque de este martes por la noche en la Bombonera.

Hoy 17:30

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa este lunes en la previa al encuentro ante Perú por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se disputará este martes desde las 21 en la Bombonera, donde el equipo buscará dejar atrás la derrota sufrida ante Paraguay en la jornada anterior.

La convocatoria de Giuliano Simeone, una solución ante las bajas

Scaloni confirmó la inclusión de Giuliano Simeone en la lista de convocados debido a las lesiones de Nahuel Molina y Cristian Romero. Sobre el delantero, el técnico explicó: “Es un jugador que puede desempeñarse por derecha o izquierda, como extremo o carrilero. Dada la emergencia en los laterales, creemos que nos puede aportar mucho”. El DT dejó en claro que la decisión de convocarlo ya estaba en consideración y valoró su versatilidad para cubrir distintas posiciones.

Tagliafico estará disponible y la defensa se rearma

El lateral Nicolás Tagliafico, quien terminó con molestias físicas tras el encuentro contra Paraguay, estará disponible para enfrentar a Perú. “Lo cuidamos estos días para que se recupere, pero hoy entrenará con el grupo y no tendrá problemas para estar mañana”, confirmó Scaloni. Con estas certezas, el entrenador trabaja para ajustar una defensa golpeada por las bajas.

El análisis del rival y las exigencias del calendario

Perú llega necesitado de puntos, lo que, según Scaloni, eleva la dificultad del partido: “El nivel de las Eliminatorias es muy parejo. Perú necesita sumar y eso hace que el partido sea más complicado. Nosotros debemos seguir en la misma línea, corregir lo necesario y mantener nuestra idea”.

El técnico también se refirió al ajustado calendario y el desgaste acumulado por los jugadores: “Hemos jugado muchísimo desde junio. Llegamos con la sensación de que hemos estado juntos más que nunca, pero eso tiene un impacto. Es algo que se está debatiendo mucho”.

Messi y el desafío de mantener el ritmo

Scaloni habló sobre Lionel Messi y la falta de continuidad en la MLS: “El caso de Leo es diferente. Juegue siempre, incluso cuando debe descansar, sigue marcando diferencias. Pero es fundamental que todos los jugadores tengan continuidad en sus clubes”. Además, destacó el año del capitán argentino, quien enfrentó una alta carga de partidos pese a algunos problemas físicos: “Ha jugado muchísimo, con una Copa América en el medio. Es normal que haya tenido altibajos”.

Reflexión tras la derrota y ajustes necesarios

La caída ante Paraguay dejó aprendizajes, pero no modificará la filosofía del equipo. “El mérito de Paraguay está, pero nosotros intentamos jugar, crear situaciones y arriesgar. Esa es nuestra línea y no la vamos a cambiar”, aseguró Scaloni. Además, destacó que perder siempre deja lecciones, aunque enfatizó: “No es lo mismo caer sabiendo que el rival fue superior a hacerlo sabiendo que hiciste todo lo que debías”.

Montiel, Garnacho y los jóvenes en proceso

El entrenador también se refirió a Gonzalo Montiel, quien no ha tenido tanta continuidad en su club, pero sigue siendo clave para el grupo: “Es un chico increíble, cuando lo ves entrenar es difícil dejarlo afuera. Aporta mucho dentro y fuera de la cancha”. Sobre Alejandro Garnacho, Scaloni destacó la importancia de darle tiempo para adaptarse: “Es joven, confiamos en él. Necesitábamos verlo en un contexto como el del otro día, que no favoreció a su juego, pero eso lo ayudará a crecer”.

Cómo reponerse de las derrotas

El entrenador no le esquivó a las caídas que sufrió el equipo y contó cómo repercuten en el equipo. “Las derrotas me preocupan sí en el sentido de que no nos gusta perder, pero según de la manera que pierda, me deja de preocupar. A nadie le gusta perder, es evidente. Tenemos que saber que se puede perder. Muchas veces se nos dio el mejor resultado, pero forma parte del fútbol y de la vida, reponerse. Cuanto menos perdés, mejor, pero de vez en cuando, perder para ver cómo se encuentra el equipo está bueno para ver como afronta la adversidad”.

Un duelo crucial en la Bombonera

Con estas definiciones, la Albiceleste buscará este martes en la Bombonera retomar el camino del triunfo y consolidarse en la tabla de las Eliminatorias. Perú será un rival exigente, pero Scaloni confía en el carácter de sus jugadores y la capacidad de adaptación del equipo para sortear las dificultades.