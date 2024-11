Luego de tres años y medio, “Pepín” Rodríguez Simón volvió al país

Había sido declarado prófugo por la justicia Argentina. El ex asesor de Macri se consideró un perseguido político. Ahora, consiguió volver sin ser detenido luego de pagar una fianza millonaria.

Hoy 12:16

Fabián Rodríguez Simón, el ex asesor de Mauricio Macri que estuvo tres años y medio viviendo en Uruguay prófugo de la justicia argentina, volvió finalmente esta mañana a la Argentina. Según se supo, el abogado embarcó esta mañana en Colonia junto a su auto particular y cruzó a Buenos Aires. Como no pesa sobre él una orden de detención, no hubo un operativo especial de seguridad esperándolo: el letrado tiene libertad para moverse por el país sin restricciones.

Ahora, ya en territorio argentino, lo primero que deberá hacer es presentarse en los tribunales de Comodoro Py 2002 para declarar como acusado en la causa por presunta persecución a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López.

Rodríguez Simón regresó al país con la certeza de que no sería detenido. Gracias a una serie de fallos de la jueza María Servini, de la Cámara Federal y de la Cámara Federal de Casación Penal, el empresario tiene una exención de prisión que se le concedió previo al pago de una fianza millonaria: 3.120.000.000 de pesos. Para pagar ese monto consiguió la ayuda de un exfuncionario del gobierno de Cambiemos investigado en la misma causa, José Torello, quien se convirtió en fiador de “Pepín”. Los apoderados del grupo Indalo habían apelado a la Corte Suprema de Justicia para conseguir un fallo en esa instancia que garantizara su arresto, pero el empresario emprendió su regreso.

“Cumplida que sea la caución dispuesta, lábrense las correspondientes actuaciones y déjese sin efecto la orden de captura nacional e internacional de FABIÁN JORGE RODRÍGUEZ SIMÓN, para lo cual deberán librarse, llegado el caso, los respectivos oficios”, sostuvo la resolución. También se dispuso dejar sin efecto “la inhibición general de bienes y congelamiento bancario dispuestos el día 19 de mayo de 2021″, escribió la jueza María Servini el 8 de mayo pasado.

En tribunales no se recuerda una cifra tan alta de caución para cumplir con la solicitud. Para poner la cifra de la fianza, se tuvo en cuenta “el tiempo prófugo, que tenía bienes en el país, había sido abogado de manera privada, funcionario público y que durante todo este tiempo estuvo inhibido y con los productos bancarios congelados y aún así pudo sustentarse en el exterior del país con lo que ello implica económicamente”, dijo la jueza. Ahora, con Rodríguez Simón en Argentina, Servini pondrá fecha a la indagatoria.