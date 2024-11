Javier Bardem estará en la nueva versión de "Cabo del miedo"

El español será el encargado de interpretar al icónico Max Cady en "Cape Fear", la adaptación televisiva de la novela de John D. MacDonald publicada en 1957 cuyo título original es "The Executioners".

Hoy 13:42

Una obra que, recordemos, ya ha sido previamente llevada a la gran pantalla en dos ocasiones: la primera en 1962, bajo el título de 'El cabo del terror' y con Gregory Peck en el papel del citado Max Cady; y la otra, en 1991, con el título de 'Cabo del miedo' y Robert De Niro dando vida al que resulta ser "el villano" de la historia.

Martin Scorsese y Steven Spielberg, director y productor respectivamente de esta segunda versión, respaldarán como productores ejecutivos esta serie de Universal Content Productions (UCP), Eat the Cat y Amblin Television que ha desarrollado Nick Antosca ('Channel Zero', 'The Act', 'Candy: Asesinato en Texas'), quien también será su showrunner.

Según la versión oficial, esta serie de diez episodios es un tenso thriller hitchcockiano que examina la obsesión contemporánea de los estadounidenses por el 'true crime' en la que la acomodada vida de Amanda y Steve Bowden, dos abogados felizmente casados, se pondrá patas arriba una vez sale de prisión Max Cady (Bardem), un notorio asesino de su pasado.

Además de protagonizarla, Bardem también será uno de sus productores ejecutivos junto a Alex Hedlund, Darryl Frank, Justin Falvey y los mencionados Scorsese, Spielberg y Antosca.

Recordemos que Scorsese ha colaborado recientemente con Apple en la aclamada 'Los asesinos de la luna', mientras que Spielberg y Amblin lo han hecho en 'Los amos del aire'. Por su parte, Bardem tiene pendiente el estreno el próximo verano de 'F1', la ambiciosa y esperada película sobre Fórmula 1 también protagonizada por Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon y Tobias Menzies que ha dirigido Joseph Kosinski.