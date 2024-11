La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) decidió poner paños fríos a la situación y dio detalles de la causa judicial.

Hoy 08:21

Wanda Nara rompió el silencio después de que Mauro Icardi la expusiera en redes sociales con fotos y videos íntimos. La conductora de Bake Off Famosos (Telefe) decidió poner paños fríos a la situación y dio detalles de la causa judicial.

Este miércoles, fue abordada por un móvil cuando llegaba a su vivienda en Núñez y no esquivó las preguntas sobre el escándalo que se desató. “No pasó nada, fue lo que vieron”, dijo al aire de A la tarde (América).

El periodista quiso saber si el delantero del Galatasaray la había hostigado y ella negó: “No, me grabó, pero no tengo idea del motivo”. Entonces aprovechó para dejar en claro algunas cuestiones que trascendieron en los últimos días.

“Lo único que quiero aclarar, porque me parece muy delicado y hay mucha gente que sufre esto y yo quiero decirlo porque estoy siempre muy empática con las mujeres, yo no hice ninguna denuncia de violencia de género. Si yo tuviera miedo o pensara algo raro, no estaría él con mis hijas”, sostuvo firmemente.

Respecto a por qué días atrás él debió dejar el departamento de Chateau Libertador, la mediática explicó: “Porque hay una orden, estamos separados y tuvimos que dividir las propiedades”.

*HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO